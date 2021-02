Enea sponsorem PKOl i PZTS, Partyka ambasadorką marki

Grupa Enea została sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Tenisa Stołowego – poinformowano na konferencji prasowej w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Ambasadorką marki wybrano multimedalistkę paraolimpijską Natalię Partykę

Enea już wcześniej wspierała wiele dyscyplin sportu, m.in. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich i tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Podczas środowego spotkania w siedzibie PKOl prezes Enei Paweł Szczeszek podkreślił chęć pomocy polskim sportowcom w przygotowaniach do przesuniętych na 2021 rok igrzysk w Tokio.

(…) Gorąco kibicujemy i towarzyszymy naszym olimpijczykom w trudnych, mozolnych przygotowaniach do najpiękniejszej imprezy sportowej, jaką są igrzyska.(…) Jesteśmy od lat związani z klubem Enea Siarka Tarnobrzeg, absolutnym liderem w tenisie stołowym w naszym kraju – przyznał Szczeszek, opowiadając o sukcesach tarnobrzeskich pingpongistek, m.in. triumfie w Lidze Mistrzyń i 29 tytułach mistrzyń Polski.

Ogromnie zaszczycony współpracą z Eneą był prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

To ważne, że mamy firmę o ogromnym prestiżu i uznaniu, wspierającą polski sport. Chciałbym podkreślić, że umowa została podpisana w niezwykle trudnym okresie. Dzięki niej nasi sportowcy, olimpijczycy, będą mieli doskonałe warunki do przygotowań do najważniejszych zawodów sportowych na świecie – stwierdził Kraśnicki.