Szału nie ma. Oto emerytura olimpijska Igi Świątek

Iga Świątek wywalczyła w Paryżu brązowy medal olimpijski (pierwszy w historii polskiego tenisa). Zapewniła sobie tym samym specjalną emeryturę – otrzymuje ją każdy, kto na igrzyskach zdobędzie medal. Emerytura to jednak skromny dodatek do całego wachlarza nagród i bonusów ufundowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz partnerów PKOl.

Na naszych medalistów olimpijskich z Paryża czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Mistrzowie otrzymają pieniądze, diamenty i dzieła sztuki. To znacznie więcej niż w przypadku ostatnich igrzysk w Tokio. Swoje nagrody przyzna również Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Za medalem kryją się niemałe pieniądze

Złoty medalista igrzysk w Paryżu z PKOl otrzyma 250 tys. złotych premii, dwupokojowe mieszkanie, diament, obraz oraz… voucher na wakacje. Te same nagrody rzeczowe, ale bez mieszkania, przewidziano dla srebrnych i brązowych medalistów, z tym, że wypłacane premie będą nieco skromniejsze i wyniosą odpowiednio 200 i 150 tys. zł

Z kolei od Ministerstwa Sportu i Turystyki każdy olimpijczyk za złoty medal dostanie 100 tys. zł, za srebrny – 70 tys., a za brąz – 55 tys. Oprócz premii zawodnicy otrzymają również inne korzyści, m.in. stypendia – przykładowo, w przypadku złotego medalisty w grę wchodzi dwuletnie stypendium w kwocie 15 tys. zł miesięcznie.

Mieszkanie przepadło, ale jest 200 tys. zł

Miało być złoto, jest brąz. Za ten sukces Świątek otrzyma od PKOL nagrodę finansową w wysokości 150 tys. zł, diament, wartościowy obraz oraz… voucher na wakacje. Dodatkowo dostanie też premię od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za brązowy medal wynosi ona 55 tys. zł. Ile więc brąz waży mniej od złota pod względem finansowym? Całkiem sporo – równowartość dwupokojowego mieszkania i 145 tys. zł. Fakt, premie dla medalistów są godne, ale w sumie i tak wynoszą one zdecydowanie mniej, niż wpłynęło na konto naszej tenisowej gwiazdy choćby za ostatni triumf na paryskich kortach Roland Garros. Wówczas nagrodą główną dla triumfatorów turniejów singlowych było 2,4 mln euro.

Emerytura olimpijska. Iga poczeka na nią 17 lat

Gdyby Iga miała otrzymać emeryturę olimpijską już teraz, to co miesiąc należałoby jej się 4203 zł brutto. Dokładną wysokość świadczenia wylicza się na podstawie kwoty zapisanej w ustawie budżetowej i mnoży się ją przez 1,8. W 2024 roku emerytowani olimpijczycy dostają od resortu sportu 4203 zł brutto miesięcznie. Od emerytury olimpijskiej nie odprowadza się żadnych składek. Na pieniądze z tytułu emerytury olimpijskiej nasza tenisistka będzie musiała jednak poczekać jeszcze przynajmniej 17 lat. Przysługuje ona bowiem dopiero po ukończeniu 40. roku życia, a do tego nie można być wówczas aktywnym sportowcem.

