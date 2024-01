Polska gwiazda ambasadorką kolejnej wielkiej marki

Najlepsza polska tenisistka i liderka światowego rankingu WTA Iga Świątek poinformowała, że została ambasadorką marki LEGO.

Wprawni kibice zauważyli, że podczas ostatnich występów polska gwiazda nie miała już na swojej koszulce charakterystycznego logo PZU. Umowa między polskim gigantem ubezpieczeniowym a Świątek wygasła wraz z końcem roku.

Umowa niezwykle intratna, bo jak wyliczyli eksperci z agencji badawczo-konsultingowej Sponsoring Insight, w 2022 r. współpraca z Igą Świątek przyniosła PZU ekwiwalent reklamowy w wysokości 115 mln zł.

Teraz popularność i talent Igi wykorzystywać będzie jedna z największych marek o zasięgu globalnym, czyli duński producent zabawek – klocków LEGO.

Iga jest inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie i stanowi wzór do naśladowania dla dzieci, nastolatków, ale także dorosłych - tłumaczą przedstawiciele duńskiego giganta.

A co o swojej nowej roli mówi Iga?

Wiem, jak dużo o tym mówiliście i uważaliście, że TO i ja to świetne połączenie. Oto jest. Od dziś jestem ambasadorką LEGO w Polsce, a to oznacza: jeszcze więcej klocków LEGO” - poinformowała liderka światowego rankingu w mediach społecznościowych.