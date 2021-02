Premier: Polska podpisuje porozumienie gospodarcze z Koreą Południową

Polska podpisuje międzyrządowe porozumienie z Koreą Południową, które dotyczyć będzie współpracy inwestycyjnej i gospodarczej, poinformował premier Mateusz Morawiecki

Dokument obejmuje współpracę nie tylko między lotniskami [planowanym CPK i Seul-Inczon]. To porozumienie również na poziomie międzyrządowym, w wymiarze inwestycyjnym i gospodarczym. Polsko-koreańska synergia stwarza niezwykle obiecujące pola możliwości. Współpraca, którą dziś rozpoczynamy to połączenie wiedzy i ambicji, doświadczenia i potencjału. To także ważny krok w stronę tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich odbicia gospodarczego. Otwieramy zupełnie nowy rozdział w historii polskiej modernizacji - powiedział Morawiecki podczas wideokonferencji prasowej.

Mam nadzieję, że po ceremonii podpisania porozumienia o współpracy relacje polsko-koreańskie staną się jeszcze bliższe i otworzą się przed nami nowe perspektywy - dodał minister ziemi, infrastruktury i transportu Korei Południowej Byeon Chang-heum.