Budowa CPK ma ruszyć w 2026 r.

Konsorcjum architektoniczne przekazało spółce CPK projekt budowlany nowego lotniska, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego – podał Centralny Port Komunikacyjny w komunikacie. Ministerstwo Infrastruktury podało, że budowa ma ruszyć w 2026 r.Otwarcie pierwszego etapu lotniska zaplanowane jest na koniec 2032 r.

Terminal pasażerski ma mieć 450 tys. mkw

W komunikacie spółka podała, że projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tys. mkw. Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach. Na najwyższym odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty z i do strefy Schengen oraz część przylotów spoza strefy, na kolejnym obsługiwane będą przyloty i odloty z krajów spoza strefy Schengen, a także będą się tam mieścić centra transferowe oraz odbywa się będzie kontrola dokumentów. Wreszcie na trzecim – najniższym - poziomie będą się mieścić bramki autobusowe dla pasażerów zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej, a także hala odbioru bagażu i hala przyjazdów.

CPK podał, że zgodnie z komunikatem budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W I etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę. Spółka podała, że w dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

„Zgodnie z zapowiedziami konsekwentnie realizujemy kolejne kroki w ramach przygotowań do budowy nowego lotniska. Otrzymaliśmy od projektanta dokumentację budowlaną, w skład której wchodzi m.in. ok. 6 tys. 250 rysunków projektowych i ponad 50 raportów. W tej chwili trwa drobiazgowa weryfikacja dokumentacji” – powiedział prezes spółki CPK Filip Czernicki.

W komunikacie spółka przypomniała, że w lipcu 2023 r. CPK odebrał koncepcję architektoniczną portu lotniczego, co oznaczało przejście do opracowania projektu budowlanego. Podano także, ze w uzgodnieniu z inwestorem wprowadzono optymalizacje projektu, które pozwolą na zmniejszenie budżetu potrzebnego na jego realizację. Chodzi m.in. o skrócenie pirsów o ok. 100 metrów, żeby ograniczyć dystans do przejścia przez pasażerów i ułatwić przesiadki przy jednoczesnym zmniejszeniu kubatury przewidzianej do realizacji.

Przepustowość 34 mln pasażerów

Według zaktualizowanych założeń projektowych, w pierwszym etapie Lotnisko CPK będzie miało przepustowość do ok. 34 mln pasażerów rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy. Dla porównania: Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło ok. 18,5 mln pasażerów. Zakładany docelowy udział pasażerów transferowych, którzy na Lotnisku CPK będą przesiadali się do innych samolotów, to ok. 40 proc.

W pierwszej kolejności do realizacji zostały wskazane: pirs północny (B) przeznaczony dla lotów dalekodystansowych do strefy Non-Schengen oraz pirsy centralne (C i D) o elastycznej funkcjonalności obsługi lotów do strefy Schengen i Non-Schengen – podano.

Projekt zakłada w I fazie dostępność 27 dedykowanych stanowisk kontaktowych dla samolotów wąskokadłubowych oraz 23 stanowisk kontaktowych dla szerokokadłubowych (w tym 18 elastycznych typu MARS, czyli umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego). Łącznie na stanowiskach kontaktowych wyposażonych w rękawy lotnicze możliwa będzie obsługa od 50 do 68 statków powietrznych – w zależności od typu floty. Przełoży się to na znaczne podniesienie komfortu obsługi pasażerów i zwiększenie przepustowości.

Jak podał CPK, dla porównania: na Lotnisku Chopina możliwe jest jednoczesne ustawienie na stanowiskach kontaktowych tylko ośmiu samolotów szerokokadłubowych, a łącznie na wszystkich stanowiskach wyposażonych w pomosty pasażerskie możliwa jest obsługa od 22 do 27 statków powietrznych.

Spółka zakłada, że do końca 2024 r. uzyska od wojewody mazowieckiego decyzję lokalizacyjną, po otrzymaniu której możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska. Nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią.

Horała o CPK: dobra wiadomość, ale…

To naprawdę dobra wiadomość, że mamy gotowy projekt budowlany CPK To teraz zaczynamy już pełny zakres budowy? Niestety nie - komentuje poseł PiS, były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Horała wylicza kolejne przeszkody:

Powinno już być wydane pozwolenie na budowę, tymczasem dokonano sabotażu decyzji lokalizacyjnej (słynne 90 dni donoszenia mapki itp.) i cały proces do pozwolenia na budowę został wydłużony na 2 lata.

Dokonano zmian kluczowych elementów modelu biznesowego, co powoduje nieaktualność oferty inwestorów (to można ominąć po prostu bardziej obciążając finanse publiczne). Zatrzymano na wiele miesięcy program dobrowolnych nabyć (to można obejść zwiększając zakres przymusowych wywłaszczeń), a już nabyte grunty są oferowane pod wynajem na cele rolnicze co oczywiście zablokuje ich wykorzystanie na cele budowy.

Czeka nas jeszcze niespodzianka przeprojektowania wynikającego z ograniczenia funkcjonalności stacji CPK, chyba że będzie ona zupełnie bez sensu czyli dokładnie tak samo duża i droga, za to z mniejszymi możliwościami - stwierdza Horała.

PAP, sek

