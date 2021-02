Ile zarobi Iga Świątek w turnieju WTA? Imponujące kwoty!

To trzeci finał turnieju seniorskiego dla Igi Świątek. W kwietniu 2019 roku w Lugano przegrała ze Słowenką Poloną Hercog, a w październiku zeszłego roku zdobyła pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytuł na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu, wygrywając z Amerykanką Sofią Kenin.

Jak poinformowała strona WTA za sam udział w finale Polka zgarnie 51 tysięcy dolarów. Jeśli uda się jej zwyciężyć w sobotę, będzie bogatsza o 68 570 dolarów (254 624 zł). Co ciekawe sam udział w 1. rundzie wielkoszlemowego Australian Open „wyceniany” jest na więcej, bo za start w turnieju głównym każda z zawodniczek otrzymała 100 tysięcy dolarów.

Kwota za triumf w Adelajdzie w porównaniu do najbardziej prestiżowych turniejów jest mało imponujące. Dodatkowo w porównaniu do poprzedniej edycji zmagań w 2020 roku, triumfatorka zarobi aż o niemal 80 proc. mniejsze pieniądze. Jest to skutek polityki WTA, która „przesunęła” zarobki na zawodniczki odpadające we wcześniejszych rundach.

