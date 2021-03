Zaraza zbiera żniwo nad Zatoką Pucką! Masowy pomór ptaków

Pół tysiąca martwych ptaków zebrano nad Zatoką Pucką od początku lutego. U padłych zwierząt wykryto wirusa ptasiej grypy.

Jak powiedziała PAP w środę rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku Agnieszka Arendt, ptasia grypa występuje co roku cyklicznie, ale wcześniej nie padła tak duża ilość ptactwa w przeciągu kilku tygodni. Od początku lutego w rejonie Zatoki Puckiej padło prawie 500 ptaków zakażonych H5N8.

„Władze samorządowe organizują oczyszczanie brzegu zatoki i zbieranie padłych ptaków. Martwe ptaki są kierowane do utylizacji w uprawnionych podmiotach pod nadzorem Powiatowego lekarza Weterynarii. Ze znalezionych ptaków padłych są pobierane próbki do badań jeżeli stanowią właściwy materiał do badania. Bardzo duża ilość znalezionych zwłok ptaków to pozostałości często nie nadające się jako materiał do badań laboratoryjnych a znajdowane gatunki to głównie łabędzie” - powiedziała PAP Agnieszka Arendt.