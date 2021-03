Największa bieda na Lubelszczyźnie

Województwo lubelskie znalazło się na czele negatywnych statystyk dochodowych w Polsce. Ma największy odsetek ludzi ubogich, drugie najwyższe rozwarstwienie dochodowe w Polsce i najniższe średnie dochody w kraju – informuje Jacek Rosa na portalu 300gospodarka.pl.

Te wszystkie wnioski płyną z raportu Głównego Urzędu Statystycznego opracowanego na podstawie Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności dla 2019 roku.

Analiza GUS obejmuje takie obszary, jak zróżnicowanie dochodów w Polsce, zdrowie, warunki mieszkaniowe czy wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania.

Podziału regionalnego w raporcie dokonano z uwzględnieniem unijnej metodologii NUTS 2, czyli, w praktyce, z uwzględnieniem podziału na województwa w Polsce z jednoczesnym oddzieleniem województwa mazowieckiego na region warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny.

Jak wynika z raportu GUS, regionem wyraźnie najbardziej zagrożonym ubóstwem jest Lubelszczyzna. To jedyny region, w którym udział osób ubogich przekroczył poziom 20 proc. w 2019 roku – skąd pochodzą najnowsze dostępne dane – a przekroczony on został w tym przypadku dość znacząco – 26,5 proc. mieszkańców województwa znalazło się pod progiem ubóstwa.

Czym w praktyce jest omawiane w tym przypadku „ubóstwo”? Zgodnie z unijną metodologią przyjętą w tym badaniu, dotyczy ono grupy osób, których przeciętny dochód do dyspozycji (i to z uwzględnieniem wsparcia socjalnego) nie przekracza 60 proc. mediany tego wyniku dla całego kraju (czyli niewiele ponad 4000 zł miesięcznie brutto).

Drugi najgorszy pod tym względem wynik zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (19,9 proc.). Na kolejnym miejscu znalazł się region mazowiecki regionalny, czyli województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów (19,8 proc.). Odsetek ubogich przekraczający 19 proc. zarejestrowano także na Kujawach i Pomorzu (19,7 proc.) i Podkarpaciu (19,4 proc.) – podaje 300gospodarka.pl.

Z kolei najniższe wyniki wspomnianego odsetka GUS wyliczył dla województwa śląskiego (10,7 proc.), dolnośląskiego (11 proc.), a także lubuskiego i warszawskiego stołecznego (po 11,6 proc.).

W świetle danych o odsetku osób ubogich nie jest pewnie wielkim zaskoczeniem, że regionem, który ma zarówno najniższą średnią (28,5 tys. zł rocznie), jak i medianę (26,3 tys. zł rocznie) dochodów do dyspozycji jest Lubelszczyzna.

Co może być zaskakujące to to, że po wyłączeniu Warszawy i okolic niewiele lepsza sytuacja jest na Mazowszu. Kolejnymi województwami z najniższymi wynikami są: Podkarpacie, woj. świętokrzyskie, a także Warmia i Mazury.