Świąteczna obniżka prowizji

Wielkanoc coraz bliżej, a to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym. To także ważny czas w życiu wielu rodzin. Dlatego uczestniczymy w religijnych misteriach, ale także porządkujemy swój dom oraz organizujemy rodzinne spotkania przy świątecznym stole. Ważne są także prezenty dla najmłodszych od wielkanocnego zajączka, stąd często potrzebujemy odpowiedniego wsparcia finansowego. Możemy je znaleźć w Kasie Stefczyka.

Wielu z nas planując te święta musi zastanowić się, jak pogodzić bieżące finanse z koniecznością poniesienia jednorazowego, większego wydatku. Z okazji świąt wydajemy przecież znacznie więcej. Szukając doraźnej pomocy warto wziąć pod uwagę specjalną ofertę pożyczkową. To Pożyczka Gotówkowa (RRSO: 17,18%) ze świąteczną obniżką prowizji.

Pożyczkę Gotówkową można otrzymać na kwotę od 1000 zł aż do 200 tys. i elastyczny okres kredytowania nawet do 120 miesięcy. Ponadto decydując się na skorzystanie z tej propozycji Kasy Stefczyka w okresie przedświątecznym – do 3 kwietnia br. − można liczyć na specjalną wielkanocną obniżkę prowizji. Poza tym spłatę pierwszej raty można uregulować nawet do 60 dni po otrzymaniu pożyczki. Oznacza to, że jeżeli weźmiemy pożyczkę w marcu tego roku, to pierwszą ratę możemy spłacić dopiero po świętach, w maju.

Teraz wnioskowanie o pożyczkę dla klientów Kasy Stefczyka może być jeszcze prostsze. Wniosek pożyczkowy można złożyć bez wychodzenia z domu dzwoniąc pod 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora). W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej środki z pożyczki można otrzymać nawet tego samego dnia. W ten sposób można wnioskować nawet o kwotę nawet do 100 tys. zł. Szybko, wygodnie i bezpiecznie – bez wychodzenia z domu.

Wysokość obniżki prowizji ustalana będzie indywidualnie. Oferta ważna w okresie od 01.03.2021 r. do 03.04.2021 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Pożyczki Gotówkowej wynosi 17,18%. Pożyczka bez wychodzenia z domu dostępna dla Klientów Kasy Stefczyka. Maksymalna kwota pożyczki bez wychodzenia z domu wynosi 100 tys. zł Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

