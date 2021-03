Grupa PGNiG zainwestowała w cyberbezpieczeństwo

Spółka PGNiG Ventures, która w Grupie Kapitałowej PGNiG pełni rolę funduszu typu corporate venture capital, objęła akcje ICsec, polskiego producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. Wartość inwestycji to 4 mln zł.

System stworzony przez ICsec pozwala wykrywać anomalie oraz cyberzagrożenia w sieciach automatyki przemysłowej i zapobiegać ich negatywnym skutkom. Wykorzystuje mechanizmy big data, machine learning i sztucznej inteligencji. Monitoring i detekcja cyberzagrożeń odbywa się w czasie rzeczywistym.

Jestem przekonany, że produkty ICsec zyskają zainteresowanie rynku, jak też przyczynią się do wzrostu cyberbezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych PGNiG. Jako Grupa Kapitałowa dysponujemy obiektami infrastruktury strategicznej, które podlegają szczególnej ochronie. System ICsec posiada własny software i hardware w postaci sondy. Jest jedynym tego typu rozwiązaniem przeznaczonym dla naszej branży i jedynym wytwarzanym w Polsce, co stanowi bardzo istotną przewagę nad konkurencją z zagranicy. Niewątpliwym atutem jest także dostępność serwisowej obsługi technicznej na miejscu – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes GNiG ds. rozwoju.

Wartość emisji akcji ICsec skierowanej do PGNiG Ventures wyniosła 4 mln zł. Całkowita wartość inwestycji po drugiej rundzie planowanej w 2021 roku może wynieść łącznie 8 mln zł. Spółka PGNiG Ventures, zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu, będzie posiadała mniejszościowy udział w kapitale ICsec. To pierwsza inwestycja funduszu PGNiG pozyskana w wyniku naboru, który rozpoczął się w marcu 2020 roku. Horyzont inwestycji to maksymalnie 5 lat.

Zdecydowaliśmy się na inwestycję w ICsec ze względu na innowacyjne rozwiązanie i liczne przewagi, takie jak m.in. doświadczony zespół, zweryfikowany przez dotychczasowych inwestorów model biznesowy oraz dynamicznie rozwijający się obszar cyberbezpieczeństwa, w którym działa spółka, a co za tym idzie wysoki potencjał wzrostu. Istotnym czynnikiem była także jasna wizja rozwoju i wyjścia na warunkach satysfakcjonujących dla akcjonariuszy – mówi Małgorzata Piasecka, prezes PGNiG Ventures.

Pozyskane środki ICsec zamierza przeznaczyć przede wszystkim na komercjalizację swoich rozwiązań, dalsze prace badawczo-rozwojowe, działania sprzedażowe i marketingowe, ale również na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków unijnych lub krajowych, z których spółka z powodzeniem korzysta.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa krajowej infrastruktury strategicznej istotne jest, aby dostawcą rozwiązań cyberbezpieczeństwa, w tym monitorowania sieci przemysłowej był polski producent – mówi Robert Juszczyk, prezes ICsec.

Cyberataki są zjawiskiem powszechnym i stanowią realne zagrożenie dla firm. Potwierdzają to także dane z raportu „Barometr cyberbezpieczeństwa. W kierunku rozwiązań chmurowych”, opracowanego przez KPMG, według którego w 2019 roku 54 proc. przedsiębiorstw w Polsce odnotowało przynajmniej jeden cyberincydent. Największym zagrożeniem dla firm pozostaje szeroko rozumiana cyberprzestępczość, na którą wskazało 90% firm.[1] Zastosowanie rozwiązań ICsec pozwala na ograniczenie liczby niebezpiecznych sytuacji w przedsiębiorstwach przemysłowych.

PGNiG Ventures jest funduszem typu corporate venture capital należącym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W kręgu jego zainteresowania są spółki z unikalnymi produktami lub usługami, wiedzą, modelem biznesowym i z silnym zespołem zarządzającym, które starają się być liderami na swoich rynkach. W obszarze zainteresowania funduszu PGNiG znajdują się spółki z unikalnymi produktami i usługami, które mogą znaleźć zastosowanie w branżach energetycznej i poszukiwawczo-wydobywczej.

W perspektywie kilku lat wartość kapitału PGNiG Ventures ma sięgnąć 100 mln zł. Fundusz będzie obejmować udziały mniejszościowe w spółkach, co pozwoli dotychczasowym właścicielom decydować o kluczowych kierunkach rozwoju. Maksymalne zaangażowanie w jeden podmiot, w dwóch rundach finansowania, wynosi 15 mln zł, a przewidywany okres inwestycji to 3-7 lat.

ICsec jest liderem rynku zabezpieczeń infrastruktury przemysłowej. Zespół ICsec od 2018 roku tworzy pierwszy w Polsce ekosystem cyberbezpieczeństwa łącząc przemysł i polską naukę. Dostarcza rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć ryzyko biznesowe związane z cyberatakami na sieci przemysłowe.

Flagowym produktem jest SCADVANCE XP – najnowocześniejszy system do monitorowania sieci przemysłowych, który wykrywa potencjalne zagrożenia i anomalie w ruchu pomiędzy urządzeniami wykorzystując uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencję. Wysokiej klasy rozwiązanie technologiczne wpisuje się w ramy spełnienia obowiązku Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Producent został nagrodzony przez Naczelną Organizację Techniczną Złotym Laurem Innowacyjności 2020 za rozwiązanie Scadvance XP. W 2017 roku produkt otrzymał również prestiżową nagrodę „ELIKSIR” przyznawaną przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

PR/RO

