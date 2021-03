Niemcy na progu katastrofy?! Merkel pod krytyką

W Niemczech lekarze oddziałów intensywnej terapii wzywają do ścisłego zamknięcia kraju na dwa-trzy tygodnie w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. „To uratuje wiele istnień ludzkich” - uważa szef Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI) Gernot Marx. Z kolei poniedziałkowe wydania gazet wskazują na nieskuteczną strategię niemieckich władz w zwalczaniu pandemii koronawirusa

Zła sytuacja na OIOM-ach

Zgodnie z danymi stowarzyszenia DIVI w całych Niemczech na oddziałach intensywnej opieki medycznej dla pacjentów z koronawirusem są obecnie dostępne 1644 łóżka. Stowarzyszenie ogłosiło, że liczba pacjentów z Covid 19 na oddziałach intensywnej terapii wzrosła od 10 marca z 2727 do 3448.

Liczba ta będzie rosła wykładniczo przez następne dwa i pół tygodnia, bez względu na to, co teraz zrobimy — powiedział Christian Karagiannidis, dyrektor medyczny i naukowy DIVI. Przy ponad 5 tys. pacjentów z Covid-19 sytuacja na OIOM-ach stanie się naprawdę krytyczna - dodał.

Liczba nowych infekcji koronawirusem w Niemczech w poniedziałek ponownie wzrosła. Według Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zapadalność siedmiodniowa zwiększyła się w poniedziałek do 134,4. Dzień wcześniej wynosiła 129,7, a tydzień temu 107. Zapadalność siedmiodniowa wskazuje liczbę nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców i jest ważnym wskaźnikiem przebiegu pandemii.

Potrzeba profesjonalisty

Dziennik „Frankfurter Allgemiene Zeitung” zwraca uwagę, że kraj do walki z pandemią potrzebuje profesjonalisty, a nie „cyfrowego ministra”. Gazeta podkreśla, że skupianie się na liczbach nie jest strategią, a kraj „cierpi na deficyt przywództwa i egzekwowania prawa”.

(…) Potrzebni są wytrawni negocjatorzy do targowania się i logistycy do dystrybucji szczepionek. Wielka Brytania wybrała do tego celu sprawdzonego generała. A ponad tym wszystkim rozgrywa się cyfrowy dramat. Kartka i ołówek są mile widziane. Infrastruktura nie jest taka jak w przypadku kraju rozwiniętego. To również pokazuje całe zakłopotanie związane z niekompetencją dotychczasowych pełnomocników. Niekoniecznie potrzebujemy cyfrowego ministra. Potrzebujemy profesjonalisty — zwrócił uwagę „Frankfurter Allgemiene Zeitung”.