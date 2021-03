PAŻP: Zarzuty postawione przez TVN 24 są kuriozalne

Portal TVN 24 w swoim artykule zarzucił, że jedno z zamówień Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zdobyła spółka założona niecałe dwa lata wcześniej, a kierowana jest przez niespełna 27-latka. Mimo że w PAŻP są osoby działające w księgowości - Z przykrością obserwujemy fakt, że kolejna publikacja redakcji jest inspirowana przez związki zawodowe w PAŻP, a odpowiedzi Agencji traktowane są selektywnie - komentuje instytucja w komunikacie dla wGospodarce.pl

Na portalu TVN 24 pojawiła się publikacja dotycząca przetargu ogłoszonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w listopadzie 2020 roku na świadczenie „kompleksowych usług wsparcia finansowo-księgowego i kontrolingowego”. Jak sama redakcja opisuje - przystąpiły do przetargu dwie spółki. Zarejestrowana w sierpniu 2019 r. BPO Champions z Gdańska przedstawiła ofertę wysokości 14 mln zł, zaś powstała w maju tego samego roku Golden Tax z Warszawy - 9,2 mln zł. Autor artykułu prześwietla spółkę Golden Tax, która wygrała, stawiając znak zapytania nad tym, czy procedury przebiegły właściwie.

Redakcja TVN otrzymała kompleksowe i pełne informacje dotyczące postępowania. Było to zamówienie przeprowadzone w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego”, a więc w pełni transparentne i jawne, poprzedzone badaniem rynku, publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dostępną dokumentacją na każdym etapie postępowania. Przetarg nieograniczony jest najbardziej konkurencyjnym trybem przewidzianym ustawą PZP. Szczegóły zamówienia (w tym kryteria wyboru, szacowana wartość zamówienia, zakres zamówienia) nie zostały na żadnym etapie postępowania kwestionowane ani przez oferentów ani przez instytucje powołane do nadzoru. Wybrana oferta była około 1/3 niższa niż konkurencyjna oferta, która została złożona w postępowaniu oraz o kilkanaście procent niższa od wartości zamówienia, ustalonej przed wszczęciem postępowania - czytamy w komentarzu PAŻP przesłanym portalowi wGospodarce.pl.

Agencja podkreśla, że należy zaznaczyć, iż podawana w mediach wartość 9 mln pln jest wartością maksymalną umowy z uwzględnieniem podatku VAT i dotyczy całego okresu jej obowiązywania, tj. 4 lata. Zwraca uwagę na standardy, że ceny usług pomiędzy podmiotami gospodarczymi podawane są na poziomie cen netto, gdyż VAT najczęściej podlega rozliczeniu. A minimalna wartość umowy w cenach netto to około 50% kwoty podawanej przez media.

PAŻP odnosi się też do informacji TVN 24 o zainteresowaniu ze strony CBA.

Zgodnie z informacją podaną w poniedziałek 29 marca przez TVN24 zawiadomienie do CBA złożyły związki zawodowe działające w PAŻP, a nie żaden z oferentów czy podmiotów kontrolnych. Podtrzymujemy, że do PAŻP nie wpłynęło żadne pismo o zawiadomieniu CBA w sprawie tego postępowania, ani z CBA ani od związków zawodowych.

TVN 24 swój artykuł stawia na tezie, że „PAŻP ma swoją księgowość, ale płaci 9 milionów złotych spółce prowadzonej przez 27-latka.” Instytucja przekazała, że analizuje nieprawdziwe informacje zawarte w publikacji, w tym dotyczące liczby osób zajmujących się tym obszarem i upublicznionych danych wrażliwych z wewnętrznej sieci PAZP i pod tym kątem będzie podejmować dalsze działania osłonowe. Natomiast za kuriozalne uważa zarzuty o wieku Prezesa Golden Tax sp. z o.o.

Zarzuty postawione w publikacji dotyczące wieku Prezesa zarządu spółki, której oferta została wybrana w postępowaniu są nie tylko kuriozalne, ale przede wszystkim niezgodne z prawem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych stawianie warunków odnoście cech osób wchodzących w skład organów zarządzających wykonawców, a w szczególności formułowanie wymagań, co do ich wieku byłoby nieuzasadnione i stanowiłoby wprost ograniczenie dostępu do przedmiotowego zamówienia co skutkować by mogło postawieniem zarzutów naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, które stanowią podstawę obowiązującego systemu zamówień publicznych nie tylko w Polsce ale i w całej Unii Europejskiej zasadę podstawę do unieważnienia postępowania. Dyskryminacja podmiotów gospodarczych ze względu na wiek, narodowość, kolor skóry itp. osób zasiadających w ich organach zarządzających jest praktyką naganną i niedopuszczalną z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa. Z przykrością obserwujemy fakt, że kolejna publikacja redakcji jest inspirowana przez związki zawodowe w PAŻP, a odpowiedzi Agencji traktowane są selektywnie - podsumuje.