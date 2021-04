Miliarderzy. Jeff Bezos nr 1. Na godzinę 730 tys. dol.

Numerem jeden rankingu miliarderów „Forbesa” nadal jest Jeff Bezos, założyciel Amazona. „Forbes” jego majątek wycenił na 177 mld dol. Drugi na liście Elon Musk, twórca PayPala, Tesli i SpaceX wart jest 151 mld dol.

Tytuł najbogatszego człowieka świata po raz czwarty z rzędu przypadł Jeffowi Bezosowi. Jego majątek powiększył się w ciągu ostatniego roku o 64 mld dolarów i szacowany jest obecnie na 177 mld dolarów.

Trzeci w zestawieniu Bernard Arnault (wraz z rodziną) to jednocześnie najbogatszy Europejczyk. Dzięki koncernowi LVMH jego majątek urósł do poziomu 150 mld dol. Numer cztery na liście to Bill Gates, który zgromadził aktywa warte 124 mld. dol.

„Forbes” opublikował 35. edycję listy najbogatszych ludzi świata. W tym roku znajdziemy na niej rekordową liczbę miliarderów – aż 2755 nazwisk. To o 660 więcej niż w poprzednim roku. Okazało się, że pomimo pandemii, to był bardzo udany rok dla najbogatszych ludzi świata. Ich majątek zwiększył się o 5 bilionów dolarów. Wszystkie osoby z listy w sumie „warte” są już 13,1 bln dol. – podał „Forbes”

TOP 10 listy najbogatszych ludzi świata

Jeff Bezos, 177 mld. dol. Elon Musk, 151 mld dol. Bernard Arnault, 150 mld dol. Bill Gates, 124 mld dol. Mark Zuckerberg, 97 mld dol Warren Buffett, 96 mld dol. Larry Ellison, 93 mld dol. Larry Page, 91,5 mld dol. Sergey Brin, 89 mld dol. Mukesh Ambani, 84,5 mld dol.

Forbes.com/RO

CZYTAJ TEŻ: 100 miliarderów w Pekinie! Więcej niż w NYC