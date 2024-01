Miliarderzy jak zwykle, czyli coraz bogatsi

W ciągu dekady majątek najbogatszego człowieka na globie przekroczy bilion dolarów.

Gdy pięciu najbogatszych ludzi na ziemi podwoiło swoje majątki od czasu pandemii, to najbiedniejsi jeszcze stracili – wynika z najnowszego raportu organizacji walczącej z ubóstwem Oxfam International, cytowanego przez światowe media. Dane dotyczą zasobów, jakie posiadają szef Tesli Elon Musk, właściciel LVMH Bernard Arnault (wraz z rodziną), założyciel Amazona Jeff Bezos, założyciel Oracle Larry Ellison i inwestor Warren Buffett.

Oxfam wyliczyła na podstawie rankingu magazynu Forbes (z listopada ub.r.), że piątka potentatów dysponuje majątkiem (łącznie) o wartości 869 miliardów dolarów, podczas gdy w w marcu 2020 r. było to 340 mld dolarów.

Da porównania przychody budżetu państwa polskiego na ten rok to ponad 170 mld dolarów, zaś w rekordowym 2022 roku pięć największych zachodnich firm w branży paliwowo gazowej czyli Shell, BP, Total oraz Chevron i Exxon zarobiły łącznie ok. 200 mld dolarów.

O Oxfam publikuje zwykle dane tuż przed rozpoczęciem światowego szczytu Gospodarczego w Davos, tak jest i w tym roku.

„Mamy pięciu największych miliarderów, którzy podwoili swoje bogactwo. Z drugiej strony prawie 5 miliardów ludzi zubożało” – stwierdził Amitabh Behar, dyrektor generalny Oxfam.

Według raportu, od czasu pandemii COVID 19 prawie 5 miliardów ludzi zubożało, zwłaszcza że kraje biedniejsze w czasie jej trwania nie były w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia swoim obywatelom, jak to uczyniły bogatsze państwa. Do wzrostu biedy przyczyniła się także agresja Rosji na Ukrainę, doprowadzając do kryzysu surowcowego i drastycznego wzrostu notowań ropy i gazu a zatem i kosztów energii dla obywateli jak również cen żywności, gdy Rosja zablokowała eksport ukraińskiego zboża.

W tej sytuacji pojawiające się coraz częściej apele - także ze strony Oxfam - o opodatkowanie najbogatszych, nie są zaskoczeniem.

Oprac. AŁ (na podst. Reuters, ABCNews)