"Sieci" najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w marcu

Stacja radiowa RMF FM w marcu br. cytowana była ponad 5 tys. razy, tym samym znalazła się na czele głównego rankingu „Najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce”. Wśród tygodników i dwutygodników na czele są „Sieci” – podaje Instytut Monitorowania Mediów, IMM”

W głównym rankingu ukazującym piętnaście najczęściej cytowanych mediów znalazły się cztery portale internetowe, cztery stacje radiowe, dwie telewizyjne oraz pięć tytułów prasowych. Ze wzrostem o jedną pozycję w zestawieniu ogólnym, plasując się tym samym na pierwszym miejscu najbardziej opiniotwórczego medium marca 2021, znalazła się stacja RMF FM. Redakcja między innymi informowała o możliwościach otwarcia sektora gastronomii, do których później odnosił się sam minister zdrowia Adam Niedzielski. Na antenie mówiono również o wzmocnieniu obostrzeń dotyczących handlu w okresie świątecznym i wprowadzeniu ograniczeń terytorialnych w związku z zapisami na szczepienia przeciw COVID-19. Do wzrostu cytowań stacji przyczynił się także przeprowadzony we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną sondaż „United Surveys”, badający m.in. nastroje i nastawienie Polaków do planowanego lockdownu.

Najbardziej opiniotwórcze tygodniki i dwutygodniki

Miejsce pierwsze w rankingu, ze wzrostem aż o pięć pozycji, zajął tytuł Sieci, który cytowany był 507 razy. Za nim uplasowało się Do Rzeczy (450 wzmianek) i Newsweek (274 cytowania).

Czytaj też: Nowa rada nadzorcza Polska Press

IMM/KG