„Sieci”: Jak doją państwo?

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” Marek Pyza ujawnia, jak ustawiają się w państwowych spółkach „fachowcy” koalicji 13 grudnia. Czy zachłanność nominatów partyjnych ma granice?

Dojenie państwa

„My sobie z tym długiem poradzimy. Naprawdę. Nie z takimi długami mój serdeczny przyjaciel, pierwszy premier po Mazowieckim, kiedy Wałęsa został prezydentem, Jan Krzysztof Bielecki, mój serdeczny przyjaciel z Gdańska został premierem. Wiecie, jaki wtedy był potężny dług, ten jeszcze pogierkowski. Ale dobra polityka, dobre relacje z Zachodem, umorzenia, pewien spryt też i gospodarczy, i polityczny i wyszliśmy z tego” – tak Donald Tusk wspomina czasy, które większości Polaków kojarzą się z ubóstwem, korupcją, panoszącymi się mafiami, szarą strefą i rajem dla cwaniaków. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na prostej drodze ku temu, by te czasy wróciły. O dojeniu państwa przez urzędników Tuska pisze Marek Pyza.

Doskonałym przykładem „dbałości” o pieniądze podatników jest ARP, na której czele stanął Michał Dąbrowski, znany ze spotkania wyborczego z mieszkańcami Ustronia. Wylewał wtedy krokodyle łzy nad zadłużeniem państwa i pytał, czy jest możliwe, że będziemy znów żyć w normalnej Polsce. Jak radzi sobie obecnie?

(…) rada nadzorcza przygotowała dla niego miłą niespodziankę – 29 kwietnia przyjęła uchwałę podwyższającą wynagrodzenie kierownictwa: prezesa o 19 tys. zł (teraz zarabia 116 514,15 zł miesięcznie, a członków zarządu o 17 tys. zł (kosztują obecnie podatnika 100 978,93 zł każdego miesiąca razy trzy, bo jest ich trzech). Dąbrowski (…) zażyczył sobie zmiany auta. Wyleasingowane dla zarządu w 2023 r. audi A6 okazały się niewystarczające dla nowego prezesa, więc Agencja sięgnęła po model A8. (…) Szefostwo ARP jest ze Śląska, a w Warszawie musi gdzieś mieszkać. Dlatego rada nadzorcza przyznała mu dofinansowanie na wynajem luksusowego apartamentu – wszak to 10 tys. zł dla każdego członka zarządu. Zanim przyjęto tę uchwałę, prezes był zmuszony nocować w warszawskich hotelach, co miało kosztować Agencję kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do tego dochodzi komfort technologiczny. Dąbrowski zażyczył sobie sprzętu IT: najlepszych modeli MacBooka, iPada, iPhone’a, kilkunastu ładowarek i innych akcesoriów. Całe zamówienie opiewało na 30 tys. zł – wylicza Pyza.

Marzenie koalicji: zniszczyć opozycję!

Piotr Gusztyn przygląda się natomiast niespełnionemu marzeniu obecnej koalicji rządzącej, którym jest zniszczenie opozycji. Ostateczna eliminacja prawicy z polskiego życia politycznego jednakże nie nastąpi – można o tym powiedzieć z dużym przekonaniem. Powodów jest wiele, a jeden z nich to sam Donald Tusk.

Tusk nie jest szczęśliwy z tego powodu, że musi być premierem. (…) Teraz prezydentura daje mu szanse na ucieczkę ze stanowiska szefa rządu. Ale jeśli ją wygra (…) straci większą część wpływu na rzeczywistość. Tylko jako premier ma dość władzy, aby wymuszać na podwładnych bezwzględność i przekraczanie granic prawa. Z pałacu prezydenckiego nie będzie mógł też rządzić ani koalicją, ani nawet własnym ugrupowaniem. A w obu przypadkach mamy do czynienia z niezbyt spójnymi bytami, więc zobaczymy zupełnie otwarte walki między różnymi środowiskami i frakcjami. Będą one bardziej zajęte tym niż „rozliczaniem PiS”, a co gorsza mogą szukać na prawicy doraźnego wsparcia w walce z wrogimi frakcjami – wskazuje Gursztyn.

Wizerunek patocelebryty

W nowym numerze tygodnika „Sieci” znajdziemy także analizę wizerunku patocelebryty, jakim stał się Filip Chajzer, niegdyś lubiany prezenter i ceniony społecznik.

Obserwuję Filipa od lat, lubię go, szanuję, i mam nadzieję, że wyjaśni wszystkie wątpliwości. Znam jego działalność charytatywną i wiem, że zrobił wiele dobrego. Jestem zszokowana całą sytuacją, mam nadzieję, że on wyjdzie z tego z twarzą, może ma teraz czas poszukiwań – mówi Dorocie Łosiewicz Maria Niklińska, aktorka, piosenkarka i menedżerka kultury.

Inne ciekawe tematy

O czym jeszcze przeczytamy w nowym wydaniu „Sieci”? O porażce, jaką odniósł za sprawą Kosiniaka-Kamysza Donald Tusk, strategii przyjętej przez Ukrainę, wycofaniu Bidena z walki o fotel prezydenta, a także treściach prezentowanych na stadionie Legii. W tygodniku nie zabraknie także tematów kulturalnych i wakacyjnych. O magicznym San Gimignano pisze Piotr Ostrowski. Czytelnicy znajdą również piękny dodatek z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Grzegorza Górnego, Samuela Pereiry, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Dominika Zdorta, Jana Pietrzaka, Andrzeja Rafała Potockiego, Andrzeja Zybertowicza.

