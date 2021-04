Areszt za wysadzenie bankomatów. "Mieli ukraść 1,5 mln zł"

Czterech mieszkańców woj. lubuskiego zostało tymczasowo aresztowanych za włamania do sześciu bankomatów poprzez wysadzenie ich w powietrze. Podejrzani mieli w ten sposób ukraść 1,5 mln zł - dowiedziała się w poniedziałek PAP w Prokuratorze Krajowej

Jak poinformowali śledczy, podejrzani to: Mariusz G., Marek S., Sławomir B. oraz Krzysztof R., mężczyźni w wieku od 38 do 43 lat.

Z informacji prokuratury wynika, że w okresie od 2 do 23 marca br. podejrzani doprowadzili do wysadzenia w powietrze sześciu bankomatów różnych placówek finansowych. Do włamań doszło w województwach: wielkopolskim, lubuskim, pomorskim, śląskim i dolnośląskim.