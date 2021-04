Startup łączący znane marki z twórcami live-streamów pozyskał 4,8 mln zł

Warszawski startup inSTREAMLY, twórca platformy łączącej znane marki z twórcami treści na żywo, pozyskał 4,8 mln zł w rundzie seed. Otrzymane środki pozwolą spółce przeprowadzić ekspansję na kolejne zagraniczne rynki. W inwestycji udział wzięły Supernode Global, Colopl Next i PKO VC

Globalny rynek live streamingu wyceniany jest na 70 miliardów dolarów i oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat jego wartość przekroczy trzykrotność tej kwoty. Dynamiczny wzrost jego popularności, szczególnie wśród pokolenia Z, został szybko zauważony przez duże firmy, których klientami są ludzie młodzi. Początkowo zawieranie umów sponsorskich w live streamingu było jednak niezwykle trudne. Tylko najwięksi twórcy z setkami tysięcy obserwujących byli w stanie nawiązać współpracę z dużymi markami, pozostawiając większość streamerów bez dostępu do tego typu monetyzacji. Dzięki platformie inSTREAMLY wszyscy twócy treści na żywo zyskują dostęp do ofert sponsorskich. Za pośrednictwem rozwiązania oferowanego przez spółkę, streamerzy mogą rozwijać się i zarabiać na swojej pasji, a marki docierać do bardzo zaangażowanych społeczności mikro-streamerów, które dostarczają tyle samo wyświetleń przy dużo wyższym współczynniku konwersji.

Podczas gdy średni CTR (współczynnik klikalności oznaczający stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy) w branży paid display ads wynosi 0,7%, ostatnia kampania z udziałem 956 streamerów osiągnęła poziom 4%. Przykład ten pokazuje, że mniejsi streamerzy są w stanie przyciągnąć większe zaangażowanie, które marki, takie jak Netflix, Samsung, PlayStation, Adidas czy Reebok, uzyskują za pośrednictwem platformy inSTREAMLY.

inSTREAMLY, zostało założone w 2019 roku przez zespół profesjonalistów z branży live streamingu i marketingu. W ramach inwestycji, w które udział wzięły Supernode Global, Colopl Next i PKO VC, spółka pozyskała 4,8 mln zł. Zdobyte środki pozwolą inSTREAMLY przeprowadzić ekspansję na kolejne zagraniczne rynki. Wcześniejszą inwestycję pre-seed w marcu 2020 zabezpieczył SMOK VC, prowadzony przez Paula Bragiela, inwestora w Niantic (PokemonGO), Unity, Uber i Stripe.

Warszawski start-up w długofalowej wizji chce być największą platformą, dzięki której twórcy treści na żywo mogą się rozwijać i zarabiać na swojej pasji, a marki współpracować ze streamerami i docierać do widzów z pokolenia Z.

Osobiście wiem, jak przełomowym momentem jest dla małego streamera zarobienie pierwszych pieniędzy ze streamowania. Pojawia się wiara, że faktycznie tą pasję można rozwinąć w karierę. Dzięki pozyskanym funduszom, przyspieszymy ekspansję na nowe rynki i dostarczenie najlepszych ofert dla streamerów na całym świecie - Wiktoria Wójcik, co-founder inSTREAMLY Widzimy ogromny potencjał w tym, jak inSTREAMLY demokratyzuje możliwości sponosoringu w branży transmisji na żywo i wierzymy, że głębokie zrozumienie rynku i pasja zespołu do live stremaingu będą kluczowym elementem ich sukcesu. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy prowadzić tę rundę i wspierać inSTREAMLY, w wdrażaniu swojej platformy na nowe rynki - Phoebe Arkell, Supernode Global Agencje mediowe oraz duże marki mają problem ze skutecznym budowaniem przekazu sprzedażowego, który angażuje pokolenie Z. inSTREAMLY wypełnia tę lukę. Wartość spółki jest budowana dla wszystkich interesariuszy i wierzymy, że będzie to element globalnego sukcesu inSTREAMLY - Krzysztof Tokarski, Dyrektor Departamentu Inwestycji Alternatywnych w PKO TFI.

