Ekstraklasa. Miliony zł dla PKO BP w postaci ekwiwalentu reklamowego

Sponsoring Ekstraklasy przyniósł PKO Bankowi Polskiemu w okresie od 16 marca 2020 r. do 15 marca 2021 r. blisko 321 mln zł ekwiwalentu reklamowego – wynika z analiz firmy badawczej Sponsoring Insight. W porównaniu do takiego samego okresu rok wcześniej oznacza to wzrost o 30 proc. – wtedy suma ta wyniosła 245 mln.

– Minione 12 miesięcy, czyli rok pandemii, były pod każdym względem inne niż jakikolwiek poprzedni, ale w tej trudnej sytuacji radzimy sobie z wyzwaniami. Utrzymanie współpracy ze sponsorami, zwłaszcza głównymi, mimo zupełnie nowych warunków i zmian w rozgrywkach, było jednym z sukcesów – powiedział Marcin Mikucki, Dyrektor Departamentu Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasa S.A.

– Motorem tych wzrostów są przede wszystkim atrakcyjne treści wideo dotyczące bieżącego sezonu – skróty, najciekawsze akcje, bramki, najbardziej widowiskowe zagrania. Te formaty przyciągają uwagę, wywołują emocje i reakcje fanów. Dodajemy tych materiałów coraz więcej, bo wiemy, że kibice tego oczekują i ten trend będzie się coraz bardziej umacniał – zwraca uwagę Mikucki.

Mariusz Chłopik, Dyrektor Biura Ekstraklasy i Gamingu w PKO Bank Polski, podkreślił, że „największe serwisy sportowe chętnie korzystają z przygotowywanych przez nas materiałów”.

tvp.info/kp