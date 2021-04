UWAGA SPRZEDAWCY! TAX FREE tylko elektronicznie

Od 1 stycznia 2022 r. system TAX FREE, czyli zwrot podatku VAT dla podróżnych, będzie wyłącznie w formie elektronicznej – poinformował minister finansów MF Tadeusz Kościński. Podkreślił, że pozwoli to m.in. oszczędzić czas i uszczelnić system podatkowy.

Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Mają je między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

Z nowego rozwiązania skorzystają przedsiębiorcy, jak i podróżni. Zapewni ono przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Dla podróżnych to przede wszystkim krótszy czas procedur na granicy i szybki zwrot zapłaconego podatku VAT – mówi wiceminister finansów, szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Jest dla: podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł, otrzymał paragon z kasy rejestrującej, wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenia funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów i paragonów. Konieczny jest stempel, który potwierdza wywóz towarów poza terytorium UE.

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to będzie udostępnione w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).