Borrell: Stosunki UE z Rosją coraz gorsze. Ale NS2 na ukończeniu

Nasze stosunki z Rosją cały czas się pogarszają - oświadczył w środę w Parlamencie Europejskim wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell. Dodał, że tendencja ta prawdopodobnie będzie kontynuowana

Nasze stosunki z Rosją cały czas się pogarszają. (…) Nie możemy odrzucić hipotezy, że ta negatywna tendencja będzie kontynuowana i że osiągniemy jeszcze gorszy poziom relacji - powiedział Hiszpan podczas posiedzenia plenarnego PE poświęconego ostatnim napięciom w relacjach z Moskwą.

Czytaj też: Rosja robi listę „krajów nieprzyjaznych”. Będzie Polska i USA

Czytaj też: Polska może zostać liderem Europy Środkowo-Wschodniej przeciwko rosyjskiej agresji

Nie chcąc dalej wspierać dynamiki eskalacji, mimo wszystko musimy pokazać, że nie zaakceptujemy taktyki zastraszania i musimy odpowiedzieć na takie działania, jeśli mają miejsce - podkreślił Borrell.

Ocenił również, że władze rosyjskie celowo pogłębiają konfrontację z Zachodem, w tym poprzez działania dezinformacyjne.

Nord Stream 2 pełną parą

Tymczasem ruszyły prace przy budowie gazociągu Nord Stream 2 na wodach duńskich. Rosyjska barka do układania rur „Akademik Czerski” po udanych testach rozpoczęła prace przy budowie NS2 na duńskich wodach Bałtyku. „Akademik Czerski” dołączył do pracującej już od lutego na tych wodach barki „Fortuna”.

„Akademik Czerski” po przebudowie i remoncie w Wismarze pod koniec marca wyruszył na wody duńskie - podała agencja dpa.

Gazociąg ma transportować 55 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z Rosji do Niemiec. Według informacji spółki, 95 procent rurociągu zostało już ułożone. Do zakończenia inwestycji pozostało ułożenie około 93 kilometrów rur na wodach duńskich oraz około 28 kilometrów na wodach niemieckich. Statek „Fortuna” wrócił do układania rur na wodach niemieckich pod koniec 2020 r.

USA chcą sankcjami zatrzymać budowę rurociąg. Obawiają się, że Europa stanie się zbyt zależna od rosyjskiego gazu. Zwolennicy gazociągu twierdzą, że Amerykanie szukają jedynie lepszych możliwości zbytu dla swojego skroplonego gazu w Europie.

PAP/mt

Czytaj też: Rosyjskie okręty wracają do baz