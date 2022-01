Ziobro: Tusk mógł realnie blokować NS2, wybrał protest kredkami

Donald Tusk, zajmując kluczowe stanowisko w UE, jako szef Rady Europejskiej, miał polityczne możliwości realnego blokowania Nord Stream 2, zamiast tego wybrał pozory działań - ocenił w poniedziałek lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Jako szef Rady Europejskiej Donald Tusk, zajmując kluczowe stanowisko w UE, miał polityczne możliwości realnego blokowania Nord Stream 2. Zamiast tego wybrał pozory działań i… napisał list. Protestowanie kredkami to przyzwolenie na decyzje wrogie Polsce. Dobrze to wie Radosław Sikorski - napisał na Twitterze Ziobro.

Chodzi o ujawniony przez „Financial Times” w połowie 2017 r. list do ówczesnego szefa KE Jeana-Claude’a Junckera, w którym Tusk apelował o ścisłe uregulowanie kwestii budowy Nord Stream 2. Według mediów Tusk odniósł się „negatywnie” do projektu oraz ocenił, że „nie będzie on służył europejskim interesom” i skaże Ukrainę „na łaskę Rosji”.

W połowie listopada niemiecki regulator energetyczny Bundesnetzagentur zawiesił procedurę certyfikacji spółki Nord Stream 2 AG jako operatora gazociągu Nord Stream 2. Jako powód tej decyzji podał, że spółka jest zarejestrowana w Szwajcarii, a operator powinien działać według prawa niemieckiego. W grudniu regulator podał, że decyzja w sprawie certyfikacji nie zapadnie przed drugim półroczem 2022 roku.

Budowa gazociągu, który biegnie z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego z ominięciem Ukrainy, została zakończona we wrześniu.

PAP/Twitter/mt