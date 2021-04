Komisja Europejska oskarża i grozi Apple

Komisja Europejska w piątek zażądała od koncernu Apple zaprzestania antykonkurencyjnych praktyk w swojej aplikacji App Store. Grozi też, że brak reakcji może skutkować nałożeniem kar w wysokości nawet 10 proc. światowych obrotów firmy.

KE oskarżyła w piątek producenta iPhone’a o zmuszanie programistów, którzy sprzedają produkty poprzez App Store, do korzystania z jej systemu płatności w aplikacji i uniemożliwiają im informowanie użytkowników o innych opcjach zakupu oprogramowania.

Skargę na te działania złożył Spotify, szwedzki serwis streamingowy oferujący dostęp do muzyki.

Zasady Apple zakłócają konkurencję na rynku usług strumieniowego przesyłania muzyki, podnosząc koszty konkurujących twórców aplikacji do tego przesyłu. To z kolei prowadzi do wyższych cen dla konsumentów za ich subskrypcje muzyczne w aplikacji na urządzeniach z systemem iOS - podkreśliła Komisja Europejska.