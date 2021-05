Gaz-System rozpoczyna proces układania gazociągu podmorskiego Baltic Pipe

Na pokładach trzech statków odpowiedzialnych za budowę gazociągu Baltic Pipe trwają ostatnie przygotowania przed ich wypłynięciem i rozpoczęciem układania gazociągu na Morzu Bałtyckim, podał Gaz-System

5 maja br. w Rotterdamie na statku morski „Castorone” odbyło się spotkanie w sprawie ostatecznych ustaleń dotyczących budowy gazociągu podmorskiego Baltic Pipe.

Dzisiejsze spotkanie z wykonawcą potwierdza, że mamy pełną gotowość do rozpoczęcia prac na morzu, co oznacza, że 1 października przyszłego, 2022, roku gazociągiem popłynie gaz z norweskiego szelfu do Polski - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie.

W tym roku planujemy zakończenie spawania gazociągu podmorskiego. W przyszłym będziemy wykonywali niezbędne próby ciśnieniowe, testy i certyfikacje związane z dopuszczeniem gazociągu morskiego do użytkowania. Prowadzone obecnie przygotowania do wpłynięcia statku Castorone na Bałtyk potwierdzają, że założenia projektowe są realizowane zgodnie z planem. Do października przyszłego roku wykonamy wszystkie elementy tego złożonego programu inwestycyjnego i będziemy gotowi na sprowadzanie gazu z Szelfu Norweskiego, przez Danię do Polski - dodał prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.