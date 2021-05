Maląg: polityka prorodzinna może być skuteczna

To, na co w badaniach rodziny wskazują najczęściej jako barierę w podejmowaniu decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny, to kwestie bezpieczeństwa finansowego, mieszkania, opieki nad dzieckiem, a także kwestie związane ze stabilnością zatrudnienia, zwłaszcza mam wracających do pracy po urodzeniu dziecka - mówi portalowi wPolityce.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

13 maja odbędzie się konferencja V4+ COALITION PRO FAMILIA, podczas której zostanie poruszona kwestia najskuteczniejszych narzędzi w walce z wyzwaniami demograficznymi. Jakie narzędzia będzie rekomendowała Pani Minister?

Marlena Maląg: Podczas czwartkowej konferencji razem z przedstawicielami krajów europejskich będziemy rozmawiać o tym, jak kształtować politykę prorodzinną, by odpowiadała na realne potrzeby rodzin. To, na co w badaniach rodziny wskazują najczęściej jako barierę w podejmowaniu decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny, to kwestie bezpieczeństwa finansowego, mieszkania, opieki nad dzieckiem, a także kwestie związane ze stabilnością zatrudnienia, zwłaszcza mam wracających do pracy po urodzeniu dziecka. To naturalnie nie wszystko, ale są to obszary, na które bez wątpienia należy zwrócić szczególną uwagę.

Przyjrzymy się bliżej wyzwaniom demograficznym. Będziemy dyskutować nad wpływem starzenia się społeczeństwa na systemy zabezpieczenia emerytalnego oraz kwestią opieki nad coraz liczniejszą grupą osób starszych.

Czy Pani Minister przedstawi na tej konferencji nowe projekty rozwiązań i programów prorodzinnych? Czy mogłaby Pani zdradzić jakie?

Czwartkowa konferencja będzie służyła przede wszystkim wymianie dotychczasowych doświadczeń, dobrych praktyk, a także być może rozwiązań, które nie do końca się sprawdziły. Negatywne trendy demograficzne dotyczą wszystkich krajów Europy, w zasadzie wszystkich krajów rozwiniętych. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na starzenie się społeczeństwa. Wyzwania, jakie przed nami stoją, są podobne, dlatego warto dyskutować i dzielić się przemyśleniami z własnego „podwórka”. Nie mam wątpliwości, że będzie to owocne spotkanie.

Pięć samorządów otrzyma tytuł PRO FAMILIA. Czy mogłaby Pani zdradzić, jakie? Czym się zasłużyły?

Poczekajmy z tym do czwartkowej uroczystości, podczas której poznamy laureatów.

Działania prowadzone przez samorządy są różne – od lokalnych Kart Dużej Rodziny, wspierania rozwoju instytucji opieki nad najmłodszymi i nieco starszymi dziećmi, bezpłatne miejsca w placówkach, po łatwiejszy dostęp do mieszkań np. komunalnych dla młodych małżeństw. Ale to też wiele innych nieszablonowych rozwiązań. To niezwykle ważne inicjatywy. Lokalna polityka prorodzinna jest potrzebna, powinna mieć charakter komplementarny wobec rządowych programów. Tylko przy połączeniu działań na każdym szczeblu ta polityka prorodzinna może być naprawdę skuteczna.

Jakie problemy rodzin uważa Pani za priorytetowe do rozwiązania? Jakie są w związku z tym plany Pani resortu?

Tak jak wspomniałam, często podejmowanymi przez rodziny tematami są kwestie mieszkalnictwa, bezpieczeństwa finansowego, a także dostęp do opieki nad maluchami. To też m.in. rynek pracy, walka z bezrobociem, to wyższa płaca minimalna, stosowanie elastycznych rozwiązań dla rodziców powracających do pracy, zwłaszcza mam, które niedawno urodziły dziecko.

Tych obszarów jest wiele i powinniśmy przyglądać im się właśnie w kontekście rozwiązań prorodzinnych. Bo te ważne są dla wszystkich – również tych, którym wydaje się, że ich nie dotyczą, którzy z różnych powodów nie chcą dzisiaj zakładać rodzin czy decydować się na dzieci.

Naszą odpowiedzią jest kompleksowa i długofalowa Strategia Demograficzna, która wyznacza najważniejsze kierunki działań do 2040 roku.

Czy Pani resort planuje wprowadzenie dodatkowych programów zachęcających do posiadania dzieci? Jeżeli tak, to jakie?

Oprócz konkretnych rozwiązań, jakie zostaną zarekomendowane w Strategii Demograficznej, ważna jest także kwestia postrzegania rodziny, także rodziny wielodzietnej. Bez rodzin i dzieci nie ma mowy o przyszłości. Konieczne jest podejmowanie takich działań, które będą służyły z jednej stronie ochronie i wzmocnieniu pozycji rodziny, a z drugiej – poprawę jej wizerunku.

Obecnie mamy do czynienia z silnymi naciskami ze strony międzynarodowych instytucji oraz organizacji, aby forsować w Polsce ideologię gender. Jak skutecznie się im przeciwstawiać?

Nasza Konstytucja mówi jasno: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. To nasz obowiązek wynikający wprost z zapisów ustawy zasadniczej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wiejak

