Groznawstwo? Nowy kierunek na studiach

Groznawstwo to nowy kierunek, który ma powstać od przyszłego roku akademickiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mają go prowadzić eksperci z całego kraj.

Portal noizz podaje, ze groznawstwo to pionierski kierunek, który ruszy od przyszłego roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych profesjonalizacją w zakresie wiedzy o grach wideo, rozszerzonej rzeczywistości, nowych technologii cyfrowych i związanej z nimi kultury medialnej. Absolwenci kierunku będą mogli pracować m.in. jako krytycy i publicyści w mediach, testerzy, organizatorzy produkcji, analitycy i doradcy w studiach produkcyjnych, organizatorzy eventów gamingowych - czytamy w portalu.

Poznańska uczelnia obserwując rynek zauważyła wpływ gier na kolejne pokolenia, a także rosnącą wartość gier komputerowych, a jednocześnie ciągły brak specjalistów posiadających profesjonalną wiedzę w tym zakresie.

Kierunek jest inicjatywą naukowców z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Kierunek Kultura 2.0: Groznawstwo został przygotowany w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych. Dzięki temu Poznań ma skupić specjalistów w dziedzinie wiedzy o grach.

Jeśli zostaną zatwierdzone nasze plany, to od 1 października 2021 zainaugurujemy nowy kierunek studiów na studiach licencjackich pod nazwą groznawstwo – mówi prof. UAM Wojciech Otto, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

Na kierunku zajmowano by się grami, głównie wideo, ale nie tylko. To zaledwie pierwszy krok do realizacji szerszej wizji badawczo-dydaktycznej, która w finalnym kształcie miałaby przybrać formułę centrum naukowego, opartego na współpracy z uznanymi w środowisku badaczami oraz z firmami zajmującymi się produkcją i promocją gier. Rynek gier wideo rozwija się tak szybko, że prawdopodobnie w czasie 3-letniej nauki powstanie jeszcze więcej zawodów, w których będą mogli się odnaleźć.