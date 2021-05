Polkomtel z dużą karą od UOKiK za mylące reklamy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o podtrzymaniu grzywny w wysokości 18,5 mln zł na Polkomtel

Chodzi o reklamy sieci Plus - „Power LTE bez limitu danych”, które zdaniem urzędu mogły wprowadzać konsumentów w błąd. UOKiK w postępowaniu potwierdził, że oferowane przez operatora pakiety w rzeczywistości doprowadzały do zmniejszania prędkość transmisji danych, nawet do 32 kb, po wykorzystaniu limitu.

Wirtualne Media/KG