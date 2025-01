Weksle inwestycyjne – To skandal! „Nieuczciwe praktyki”

CK Investments ma zapłacić karę w wysokości blisko 1,25 mln zł; stosowała nieuczciwe praktyki oferując weksle inwestycyjne - poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przekazano we wtorkowym komunikacie UOKiK, prezes Urzędu zdecydował o ukaraniu spółki CK Investments za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o posługiwanie się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do gwarancji zwrotu kapitału przekazanego przez konsumentów. Warszawska spółka ma zapłacić łącznie prawie 1,25 mln zł (1 249 395 zł) kary.

Nasze prawo nie zna pojęcia „weksla inwestycyjnego”. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału, który normalnie musieliby zdobyć np. w bankach czy poprzez emisję instrumentów finansowych – wyjaśnił, cytowany w informacji, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Opis wydarzenia

W lipcu 2019 r. firma CK Investments zaczęła pozyskiwać kapitał zachęcając do kupowania tzw. weksli inwestycyjnych. Spółka promowała swoje weksle jako „prosty i szybki produkt inwestycyjny będący alternatywą dla tradycyjnych lokat bankowych, obligacji skarbowych czy funduszy inwestycyjnych dający stałe i wysokie oprocentowanie”.

Zapewnienia

UOKiK wskazał, że spółka promując swoją ofertę wekslową zapewniała o gwarancji zwrotu środków na koniec inwestycji. W trakcie postępowania ustalono jednak, że środki pozyskane ze sprzedaży weksli stanowiły główne źródło finansowania prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej.

Zapewnianie o gwarantowanych korzyściach finansowych z przedsięwzięcia mogło wpłynąć na decyzje konsumentów odnośnie powierzenia swoich pieniędzy CK Investments. Mimo obietnic nie było mowy ani o gwarantowanych zyskach, ani nawet o gwarancji zwrotu wpłaconych środków. Gdyby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd, mogliby inaczej zarządzić swoimi oszczędnościami - zauważył Chróstny.

Możliwość odwołania

W informacji podkreślono, że decyzja nie jest prawomocna – przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli się uprawomocni, firma powinna poinformować o niej na swojej stronie internetowej oraz rozesłać pisemne powiadomienia do wszystkich konsumentów, którzy kupili weksle CK Investments w okresie od 8 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2023 r.

Nie tylko CK Investments

UOKiK przypomniał, że działań Urzędu w sprawie „weksli inwestycyjnych” jest więcej - obecnie trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie spółki Credit Royal. Ponadto w kwietniu 2023 r. UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie wskazując, że Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI) posługuje się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją, przez co istnieje duże ryzyko utraty przez konsumentów zainwestowanych środków.

Z kolei w lutym 2024 r. prezes UOKiK wydał dwie decyzje nakładając na Assay ASI i osoby zarządzające spółką kary za ofertę „Porozumienia wekslowego” – łącznie ponad 1,3 mln zł. Karą (ponad 650 tys. zł) zakończyło się również postępowanie wobec Assay Management, która pozyskiwała klientów na rzecz Assay ASI.

W 2023 r. wydano również decyzję z karą w wysokości ponad 790 tys. zł w sprawie „Oferty wekslowej” spółki Aforti Holding. Pod koniec 2022 r. ukarana została także firma BREWE Leasing (ponad 150 tys. zł), a w czerwcu 2021 r. prawie 400 tys. zł kary nałożono na Fundusz Hipoteczny Yanok, co zostało podtrzymane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

