Zerohedge: Big Pharma już szykuje szczepionki na kolejne pandemie

Pfizer i Moderna pokazały, jak opłacalny może być biznes szczepionkowy w czasie światowej pandemii. Obecnie firmy farmaceutyczne na całym świecie gorączkowo szykują się na pojawienie się wariantów COVID-19, lub jakiegoś nowego wirusa, jednocześnie dr Anthony Fauci i inni przyznają, że jest prawdopodobne, że SARS-CoV-2 uciekł z laboratorium w Wuhan, a nie powstał drogą naturalną – informuje portal zerohedge.com

W poniedziałkowym raporcie serwis Bloomberg przedstawił starania firmy GlaxoSmithKline, mocno inwestującej w biznes szczepionkowy, aby być gotową na kolejną pandemię, podczas gdy jednocześnie opracowuje ona następną generację szczepionek przeciw COVID-19.

Jak pisze autor Tyler Durden, niedawne poparcie okazane przez prezydenta USA Joe Bidena dla propozycji Światowej Organizacji Zdrowia, aby patenty na szczepionki przeciw COVID-19 zostały przez koncerny farmaceutyczne zawieszone na czas pandemii to w dużej mierze czcza gadanina. Firmy farmaceutyczne zrobią wszystko co w ich mocy, aby do tego nie doszło.

Brytyjski koncern GlaxoSmithCline (GSK), znany z produkcji dobrej jakości powszechnie dostępnych leków chociażby na alergię i astmę, prowadzi rozmowy z rządem brytyjskim, aby ulokować w kraju nowe ośrodki badań nad szczepionkami i zakłady produkcyjne, informował szef biznesu szczepionkowego firmy, Roger Connor. Obecnie GSK ma swoje główne ośrodki badań nad szczepionkami w Belgii, Włoszech i w USA. Ponadto GSK planuje w przyszłym roku wydzielenie oddziału zdrowia konsumenckiego, a pozostawienie w firmie działalności biofarmaceutycznej i oddziału szczepionkowego, jak się wyraził Connor, firmowych „klejnotów w koronie”.

Niezależnie, czy jako następna wybuchnie pandemia ptasiej grypy czy gorączki krwotocznej ebola, mówi szef GSK, my będziemy gotowi, dodając, że jego firma posiada najszerszy wybór platform technologicznych ze wszystkich firm szczepionkowych – informuje zeroverge.com.

W nadchodzących tygodniach GSK wraz z firmą Sanofi jako partnerem mają zacząć badania kliniczne wielu formuł szczepionek mających lepiej chronić przed mutacjami koronawirusa, takimi jak warianty z RPA czy indyjski z udziałem ponad 37 tysięcy pacjentów.

