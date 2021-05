Stwórz przyszłość, którą widział Stanisław Lem

Stań się częścią obchodów Roku Lema i dołącz do maratonu programowania Hack4Lem. Już 18 czerwca astrogatorzy z całego świata wejdą na pokład „Niezwyciężonego”, aby zmienić wspólną przyszłość. W ciągu czterdziestu godzin, uczestnicy wydarzenia odpowiedzą na wyzwania z zakresu biznesowo-technologicznego oraz CSR. Łączna pula nagród dla najlepszych zespołów wynosi 150 000 złotych. Współorganizatorami hackathonu są PKO Bank Polski, Microsoft oraz Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema

W tym wydarzeniu online uczestnicy będą prezentować efekty swojej pracy w dwóch kategoriach:

Stwórz bank przyszłości – uczestnicy zaprojektują rozwiązania związane z technologiami blockchain, IoT, inteligentnego doradztwa czy też usprawniające codzienną bankowość dla wszystkich grup wiekowych.

Walka z cyberprzemocą – zadaniem uczestników będzie stworzenie rozwiązania technologicznego lub materiałów edukacyjnych, które pomogą w walce z hejtem i cyberprzemocą.

Po wykonaniu obu zadań jury wyłoni po 3 zwycięskie drużyny. Łączna pula nagród wynosi 150 000 złotych a jej fundatorami są PKO Bank Polski i Microsoft.

Hack4Lem to także święto fanów Lema i futurologii oraz wszystkich tych, którzy wierzą w to, jak rewolucyjny wpływ na nasze życie ma technologia. To również wydarzenie, w ramach którego uczestnicy będą mieli szansę dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce i pokazać, jak technologie mogą walczyć z nienawiścią w sieci. W trakcie trwania hackathonu przewidziano wiele wykładów prowadzonych przez znanych ekspertów takich jak prof. Aleksandra Przegalińska czy dr Maciej Kawecki. Całość dostępna będzie za pośrednictwem transmisji na żywo z siedziby PKO Banku Polskiego w warszawskiej Rotundzie. Wydarzenie trwać będzie od 18 do 20 czerwca.

Udział w wydarzeniu jest darmowy i otwarty dla wszystkich chętnych: studentów, programistów, projektantów UX, project managerów, inżynierów, ekspertów baz danych, analityków, a nawet socjologów. Jednak z uwagi na społeczny charakter wydarzenia, do drużyn dołączyć mogą również osoby, których bezpośrednio dotyczą rozwiązania zadań. Dlatego jeśli drużyny będą projektować technologie pomagające osobom starszym, z niepełnosprawnościami lub wykluczonym w jakikolwiek inny sposób – jest miejsce również na ich głos! Projekty biorące udział w konkursie mogą być zgłaszane indywidualnie lub w zespołach złożonych z maksymalnie 6 osób. Ci z uczestników, którzy nie mają zespołu, będą mogli stworzyć drużynę na kanale Discord. Każdy biorący udział w hackathonie może liczyć na wsparcie specjalistów, dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia. Mentorzy pomogą nie tylko od strony technicznej, ale także posłużą radą w kwestii sposobów wdrażania pomysłów w poszczególnych zadaniach.

Mat.Pras./KG