Maciej Nadzikiewicz w zarządzie Wikipedii!

24 - letni Polak będzie zarządzał największym kompendium wiedzy świata!!! Wikipedią! Polska właśnie doczekała się przedstawiciela we władzach globalnego Ruchu Wikimedia, a więc zarządu Wikipedii! – poinformował na Linkedin dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, od 2021 prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Niezwykle skromny chłopak Maciej Artur Nadzikiewicz objął właśnie funkcję członka jedynie pięcioosobowego zarządu Wikimedia Europe zarządzającej właśnie Wikipedią. To jest ogromny wpływ na rzeczywistość. Wikipedia to obecnie szósta najczęściej odwiedzana witryna na świecie, dostępna w ponad 250 językach. Tylko w angielskiej wersji znajduje się prawie 3,9 miliona artykułów. 99 proc. stron z Wikipedii jest wyświetlanych na pierwszej stronie z wynikami wyszukiwania w Google! – napisał dr Maciej Kawecki.

Maciek za swoją działalność społeczną znalazł się na liście 25 najbardziej wpływowych innowatorów do 25 roku życia miesięcznika „Forbes”. Poznałem tego chłopaka, wspierał mnie w zaproszeniu do Polski założyciela Wikipedii, na którego komercyjny wykład nigdy nie byłoby mnie stać. To człowiek, który stawia w centrum wartości, wolność słowa i cieszę się, że Polak będzie miał taki wpływ na świat. Informacje udostępniane na Wikipedii mają ogromny wpływ na geopolitykę – poinformował dr Maciej Kawecki.

