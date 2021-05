Prezes UOKiK o ujemnym oprocentowaniu: nie można karać Polaków za oszczędzanie

W niedawnym Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji w Polsce.pl Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jasno wyraził swoją opinię na temat ujemnego oprocentowania depozytów i lokat bankowych. - Będziemy podejmowali działania, żeby tego typu zakusy ze strony niektórych bankierów powstrzymywać. Przedstawiał swoje stanowisko również w innych wypowiedziach. Dzisiejsza publikacja w „PB” potwierdza, że banki wiedzą, iż mają do czynienia z silnym graczem, który w sposób otwarty wyraża swoją opinię i nie zamierza ustępować.

Póki banki zarabiają na kredytach, które dostarczają konsumentom i przedsiębiorcom w oparciu o pozyskane depozyty, nie jest uzasadnione na gruncie prawnym, ustalanie ujemnego oprocentowania dla depozytów i lokat od oszczędności, które konsumenci gromadzą na rachunkach bankowych. Polacy nie mogą być karani za umiejętność oszczędzania. Namawiamy banki do tego, by poczuwały się do odpowiedzialności i nie wprowadzały ujemnego oprocentowania – mówił w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przekonywał o jednoznacznym stanowisku Urzędu:– tak długo, jak stopy procentowe są nieujemne, nie znajduje uzasadniania wprowadzenie ujemnego oprocentowania dla lokat czy dla depozytów. A zatem, póki banki zarabiają na kredytach, które dostarczają konsumentom i przedsiębiorcom w oparciu o pozyskane depozyty, nie jest uzasadnione na gruncie prawnym ustalanie ujemnego oprocentowania dla depozytów i lokat od oszczędności, które konsumenci gromadzą na rachunkach bankowych.

Podkreślał, iż w momencie gdy Polacy budują swoje oszczędności, powinny być one transformowane na inwestycje w polskiej gospodarce. Powinny służyć wzrostowi PKB, wzrostowi i rozwojowi i przedsiębiorców i PKB. Karanie za zdolność do oszczędzania jest czymś, co absolutnie nie powinno występować i mieć miejsca.

Prezes UOKiK przypomniał, że także z punktu widzenia systemowego, z punktu widzenia odpowiedzialności sektora bankowego byłoby to bardzo niekorzystne.

Pamiętajmy, że sektor bankowy ma szczególną rolę do odegrania w każdej gospodarce. Wymagana jest ta odpowiedzialność, żeby nie karać Polaków za umiejętność oszczędzania. Jako społeczeństwo jesteśmy trzecią dekadę na dorobku.

Dlatego namawiamy banki do tego, by poczuwały się do odpowiedzialności i nie wprowadzały ujemnego oprocentowania. I gdy będziemy widzieli tego typu praktyki – potraktujemy to jako działania sprzeczne z dobrym obyczajem i będziemy podejmowali działania właśnie, żeby tego typu zakusy ze strony niektórych bankierów powstrzymywać. Wszystko po to, aby Polacy nie byli karani właśnie za tę umiejętność oszczędzania. To nie czas zwłaszcza w czasach pandemii, by wprowadzać, poniekąd, sankcje ekonomiczne.

System bankowy opiera się na umiejętności, aby z jednej strony pozyskiwać oszczędności i depozyty, a z drugiej, aby umieć je transformować z korzyścią dla banku w postaci akcji kredytowej. I to ma służyć całemu społeczeństwu.

