Fundacja Batorego atakuje Polski Ład

Eksperci „Fundacji Batorego” uderzają w Polski Ład. Przekonują, że samorządy stracą na wielkim planie i reformie, którą rząd przygotowuje przy olbrzymim udziale funduszy unijnych. Jak punktuje portal wPolityce.pl, w gronie ekspertów fundacji nie ma żadnego przedstawiciela samorządu, w którym rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Nie brakuje za to stałych krytyków rządu. Jest też europoseł z Platformy Obywatelskiej Jan Olbrycht i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donalda Tuska

Wnioski ze „stanowiska” Fundacji Batorego są podejrzanie zbieżne z narracją Koalicji Obywatelskiej, a także z wypowiedziami Rafała Trzaskowskiego, czy Aleksandry Dulkiewicz - wskazuje portal wPolityce.pl

Nie angażując się w tym miejscu w merytoryczną dyskusję o zasadności proponowanych zmian w systemie podatkowym, o ich potencjalnym wpływie na różne grupy społeczne i na redystrybucję dochodów w Polsce, zwracamy uwagę, że przedstawione ostatnio projekty strategii rządu przewidują bezprecedensowe ograniczenie dochodów podatkowych samorządów i zastępowanie ich subwencjami oraz dotacjami z rządowych funduszy - czytamy w stanowisku „Fundacji Batorego”.- W praktyce oznacza to postępujące uzależnienie samorządów różnych szczebli od decyzji administracji rządowej. Podważa to również konstytucyjną zasadę pomocniczości, której nie da się realizować w warunkach rosnącej nieufności rządu do demokratycznie wybieranych władz samorządowych, a także w sytuacji kolejnych ograniczeń samodzielności finansowej, uzasadnianych reformami systemu podatkowego (…). Apelujemy o to, by reformy i programy inwestycyjne związane z postpandemiczną odbudową nie stały się pretekstem do niszczenia samorządu terytorialnego, który jest kluczowym elementem demokratycznego państwa i od lat cieszy się wysokim, stabilnym zaufaniem Polaków - przekonują eksperci fundacji.

Jak ocenia wPolityce.pl, eksperci „Fundacji Batorego” nie mogą pogodzić się z faktem, że to rząd będzie dysponentem olbrzymich środków unijnych. Tymczasem taki model przyjęto w całej Europie i nikt nie robi z tego powodu problemu.

Czy chodzi raczej o polityczne interesy prezydentów miast, w których rządzi Koalicja Obywatelska?

Jak ocenia wPolityce.pl, skład eksperckiego gremium Fundacji Batorego nie gwarantuje obiektywnej oceny sytuacji.

wPolityce.pl, mw

CZYTAJ TEŻ: Premier: jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego

CZYTAJ TEŻ: Izrael: Zaledwie cztery nowe zakażenia w ciągu doby