Co z 6 bilionami zł dla Polski? Premier Tusk zapowiada

Donald Tusk o sprawie odszkodowań: W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu - powiedział w poniedziałek w Berlinie premier RP Donald Tusk podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Premier, który przebywa w poniedziałek w Berlinie, był pytany na wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem o kwestię reparacji.

W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu”. „Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana - nie z winy kanclerza Scholza i nie z mojej winy. To jest zawsze dobry temat do dobrej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy, będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami” - powiedział.