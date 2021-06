Z Warszawy do Łodzi z prędkością 250 km/h. CPK ma pierwszą część umowy

Centralny Port Komunikacyjny zawarł dziś kontrakt na prace przygotowawcze do budowy pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości Warszawa-CPK-Łódź, podała spółka. Na tym odcinku pociągi będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. W przygotowaniu są następne odcinki kolejowych „szprych”, które uzupełnią istniejącą sieć i skrócą czasy przejazdów dla pasażerów z całej Polski

Zawarta dziś pierwsza umowa realizacyjna to jedna z wielu, jakie podpiszemy w ciągu najbliższych tygodni, przygotowując nowy system komunikacyjny Polski, którego sercem będzie CPK. Dzięki inwestycjom kolejowym CPK atrakcyjność inwestycyjna Warszawy, Łodzi oraz wielu innych miast i regionów radykalnie się zwiększy. Mieszkańcy zyskają możliwość szybkiego i wygodnego dojazdu do większości miast w Polsce - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Podpisana dziś umowa dotyczy prac przygotowawczych dla prawie 140-kilometrowego odcinka: Warszawa-CPK-Łódź. Harmonogram zakłada, że linia dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność, czyli w 2027 r., podkreślono.

W dalszej kolejności nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe między Warszawą, CPK i Łodzią, a Wrocławiem i Poznaniem.

W skali całej Polski w trakcie prac przygotowawczych są już w sumie ok. 743 km nowych linii kolejowych CPK. […] Jednocześnie CPK oczekuje na uprawomocnienie się wyboru ofert w postępowaniach na wykonawcę prac przygotowawczych dla węzła CPK, a także projektu budowlanego dla tunelu dalekobieżnego CPK (dla pociągów jadących od strony Warszawy i CPK zacznie się w tym samym miejscu, co drążony obecnie przez PKP PLK tunel aglomeracyjny i regionalny - na stacji Łódź Fabryczna) - czytamy dalej.

Program kolejowy CPK zakłada budowę nowego ogólnokrajowego systemu transportu pasażerskiego opartego o szybkie połączenia. W ramach trzech etapów programu do końca 2034 r. powstanie 1 789 km nowych linii kolejowych, w tym 850 km nowych linii Kolei Dużych Prędkości pozwalających na prędkość maksymalną do 250 km/h, a których parametry geometryczne pozwolą na późniejsze podniesienie tej prędkości do 350 km/h.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

