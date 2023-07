CPK wizytówką Polski. Tak będzie wyglądał węzeł komunikacyjny

Około 250 projektantów i ekspertów pracowało nad koncepcją architektoniczną Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obiekt zintegruje przestrzeń przesiadkową dla milionów pasażerów: lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. – To niezwykły projekt – przyznają wspólnie architekci z CPK oraz brytyjskiej firmy Foster + Partners odpowiedzialnej za szczegółowe opracowanie wyglądu terminala.

Twórcy projektu podkreślają, że przygotowując cały projekt koncentrowali się na pasażerach. Chcieli, by podróż milionów osób przebiegała prosto, sprawnie i przyjemnie. Stąd zaproponowana minimalna liczba zmian poziomów, liczne dwukierunkowe ruchome chodniki czy samoobsługowe stanowiska nadawania bagażu (Self–Service Bag Drop). Do tego dużo zieleni i szkła, które poza wpuszczeniem naturalnego światła pozwoli obserwować startujące i lądujące samoloty.

autor: Centralny Port Komunikacyjny

„Inwestycje w infrastrukturę niezbędne”

Podkreśla, że jego brytyjskie biuro projektowało już lotniska w Anglii, Chinach, Katarze czy Jordanii, a niedawno odpowiadało za rozbudowę sieci kolejowej w Arabii Saudyjskiej. Bazując na swoim doświadczeniu przekonuje, że polska gospodarka i Polacy skorzystają na budowie CPK.

Polska pod względem liczby ludności jest siódmym krajem w Europie, a Lotnisko Chopina to dopiero 30-35 lotnisko na naszym kontynencie. Dziś większe porty niż my mają dużo mniejsze kraje tj. Finlandia (5 mln mieszkańców) czy Austria (9 mln). Stąd pomysł budowy CPK.

autor: Centralny Port Komunikacyjny

Atrium wielkości Starego Miasta w Warszawie

Na początku lipca spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała publicznie koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego.

Centralnym elementem węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem w kształcie „diamentu” połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Atrium to swoisty przestronny „przedpokój portu lotniczego”. Spotka się tu większość pasażerów niezależnie od środka transportu, którym dotrą na lotnisko.

Szymon Kachniarz (Senior Project Manager z Biura Projektowania i Inżynierii Podprogramu Lotniskowego w CPK) podkreśla, że będzie to wizytówka Polski. CPK będzie pierwszą rzeczą, którą zobaczą pasażerowie przylatujący do naszego kraju, ale również jedyną, z jaką zetkną się miliony turystów i biznesmenów, którzy będą się tu tylko przesiadać.

„Projektowaliśmy tę przestrzeń tak, by zachęcała do przebywania w tym miejscu. Myślimy o programie funkcjonalnym, który sprawi, że hub transportowy będzie żył własnym życiem. Chcemy, by ludzie spotykali się tam na kawę, robili zakupy i załatwiali interesy. Powierzchnia ogólnodostępnego atrium będzie porównywalna do wielkości Rynku Starego Miasta w Warszawie. Pojawi się dużo naturalnego światła i zieleni. Architektura będzie nowoczesna, ale ponadczasowa i nienarzucająca się. Mówimy o projekcie na wiele, wiele lat, więc nie możemy zastosować rozwiązań, które za dekadę uznano by za niemodne” – wyjaśnia Kachniarz.