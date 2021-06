Forum Morskie Radia Gdańsk - Co z transportem?

Polska stoi przed prawdziwym, transportowym przełomem. To jak wyglądać będzie transport kolejowy i jak szybko będą przewożone tą drogą towary zdeterminuje jak znaczącą siłą będą dysponować polskie porty morskie.

Podczas drugiego dnia finału I Forum Morkiego Radia Gdańsk uczestnicy panelu „Gospodarka morska a uwarunkowania komunikacyjne w Polsce. Inwestycje kolejowe i rozbudowa systemu kolejowego w ramach projektu CPK”. Prelegenci - Marcin Horała (sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP), Ireneusz Merchel (prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.), dr hab. Ernest Czermański (Katedra Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański) oraz Radosław Kantak (członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych), dyskutowali na temat tego jak można wzmocnić transport kolejowy jak również jakie są perspektywy transportowe dla Polski. „Nie tylko to co dzieje się na morzu ma wpływ na inwestycje na lądzie, ale i na odwrót” - wyraźnie wskazali paneliści.

Jak stwierdził Ernest Czermański: „Wychodząc z pandemii widzimy poprawę w materii ilości transportowanych ładunków kontenerowych.” Forsowanie trendu północ-południe powinno mieć wpływ na rozwój transportu. Teza, iż będziemy zarabiać w tranzycie wschód-zachód była nieprawdziwa - wskazał ekspert. Dodał, że należy istotnie liczyć na kolej, bowiem to ona w dzisiejszych czasach sprzyja wiarygodności.

A jak powinna wyglądać sieć kolejowa? Minister Horała nie ma wątpliwości, iż kluczowe będzie tu zrealizowanie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego: ” CPK to przede wszystkim, jak popatrzymy na nakłady, program inwestycji kolejowych - z centralnym węzłem połączonym z lotniskiem.”

„Patrząc na strukturę obrotu towarowego w Polsce jest on zbyt mały. Doszły też kolejne tematy związane z ekologią co powinno sprzyjać rozwojowi kolei” - wskazał Horała. Nie odmówił sobie też uwagi na temat tego, iż obecny trend rozwoju kolei ma być odwróceniem idei „zwijania torów”, która pokutowała w polityce przed objęciem rządów przez Zjednoczoną Prawicę.

Jak wskazał Horała, dzięki CPK Polska dołącza do państw rozwiniętych jeśli chodzi o strukturę transportu i rozmiar transportu.

„To na czym możemy zyskać to moment „wpięcia” do światowego systemu transportowego” - mówił Horała - „Musimy szukać nowych przewag w gospodarce - jedną z nich może być właśnie transport.”

A kiedy w Polsce ruszą koleje szybkiej prędkości?

„Modernizujemy tory dojazdowe do portów w Gdańsku i Gdyni - nowa przepustowość pozwoli na przejazd trzech, czterech razy więcej pociągów, niż do tej pory” - mówił Ireneusz Merchel - „Kolej jadąca do Gdańska będzie jechać już linią czterotorową. To powoduje, iż nastąpi separacja ruchu pasażerskiego. Planujemy modernizację linii nawet do 200 km/h”

„Założenie nasze jest takie by średnia prędkość do 2025 roku wyniosła ok. 40 - 50 km/h. To przyspieszy prędkość transportów kolejowych.” - podsumował Werchel.

Paneliści byli zgodni co do tego, iż świat stoi przed wielkim zwrotem w materii transportowej.

„Musimy tu zbudować infrastrukturę, która będzie siecią w którą „złapiemy” towary pochodzące z międzynarodowej wymiany” - podsumował Horała.