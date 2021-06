Plantatorzy podnoszą pensje. Jakie zarobki przy zbiorze warzyw i owoców?

Coraz trudniej o sezonowe ręce do pracy - właścicieli sadów i pól dodatkowo czeka konkurencja ze strony innych branż, m.in. transportu i budowlanki, które w trakcie tegorocznych wakacji zgłaszają większe zapotrzebowanie na tymczasowych pracowników, niż przed pandemią.

W Polsce przy zbiorze warzyw i owoców można zarobić 3-5 tys. zł na rękę, za granicą nawet jeszcze raz tyle.

Warto także uważnie zweryfikować zagraniczne oferty pracy tymczasowej – atrakcyjnie z pozoru stawki są podawane w kwotach brutto, do tego wielu plantatorów ma do zaoferowania no odpłatny najem kwater nawet za 1-2 tys. zł miesięcznie.

Ponadto ze względu na problemy ze znalezieniem sezonowych pracowników, w Polsce rośnie popularność rozwiązania – „zbierz owoce dla siebie”. Oznacza to, że można przyjechać na plantację, pozbierać truskawki czy borówki na własne potrzeby i zapłacić za owoce o wiele mniej niż w sklepie, a czasem też zjeść obiad na koszt właściciela gospodarstwa.

Przykładowo, zbieracze truskawek w Polsce mogą obecnie zarobić nawet i ponad 5 tys. zł na rękę, aczkolwiek w praktyce widełki najczęściej wynoszą 2,5 - 4 tys. zł. Choć stawki te dla studentów czy obcokrajowców zza wschodniej granicy brzmią atrakcyjnie, coraz mniej osób odpowiada na oferty. W tym roku może być jeszcze gorzej, gdyż sadownicy i rolnicy mają silną konkurencję, jeśli chodzi o ofertę prac sezonowych.

