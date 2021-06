BIK i Microsoft ogłaszają strategiczne partnerstwo

Strategiczne porozumienie pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej i Microsoft oznacza współpracę w budowaniu ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowych, wspólne działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, a także partnerstwo w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB. W pierwszej kolejności BIK w chmurze Microsoft Azure wdroży platformę API Management do rozwoju usług i modeli biznesowych. Chmura dostarczona przez Microsoft zapewni także zgodność wprowadzanych innowacji z wymogami regulacyjnymi oraz pozwoli na bezpieczne oferowanie usług również poza sektorem finansowym

Dołączając do grona innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, dostrzegamy znaczenie szybkości i technologii w eksperymentowaniu i rozwijaniu nowych usług. Chcemy dzięki kompetencjom ekspertów Biura Informacji Kredytowej wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań również poza sektorem finansowym. Wierzymy, że możemy skutecznie wspierać polskie startupy dzięki uruchomieniu nowatorskiego Programu BIK HUB, którego głównym elementem jest >>piaskownica<< technologiczna - mówi dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej. Program adresujemy do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które chciałyby za pomocą jednego punktu dostępowego API uzyskać dostęp do danych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym do wybranych danych statystycznych BIK w oparciu o lokalizację. To możliwość praktycznego przetestowania prototypowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku. Platforma BIK Hub to szansa na weryfikację rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie. Wartością dodaną uczestnictwa w naszej piaskownicy jest również ocena potencjału biznesowego zgłaszanych pomysłów, a także konsultacje specjalistów na każdym etapie testów - dodaje prezes BIK.

Projekt realizowany będzie w ramach Open API, otwartego i publicznego udostępnienia wybranych usług dla szerokiej grupy odbiorców. Dzięki temu twórcy rozwiązań z różnych sektorów będą mieli łatwiejszy dostęp do usług BIK. Rolą chmury Microsoft Azure jest utrzymanie najwyższego poziomu dostępności i bezpieczeństwa tego procesu, a także skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów czy usług.

Technologia w świecie cyfrowych finansów

Biuro Informacji Kredytowej od niemal 25 lat gromadzi, integruje i udostępnia informacje dotyczące historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych.

Wdrożenie chmury Microsoft Azure oraz wykorzystanie API Management pozwoli BIK na swobodne zarządzanie usługami biznesowymi i analizę potencjału zgromadzonych danych statystycznych. Daje szansę tworzenia nowych modeli usług kierowanych do partnerów biznesowych z zupełnie nowych segmentów rynku - startupów i fintechów tworzących zwinne i nowoczesne usługi dla użytkowników. To także jeszcze lepsza możliwość realizacji zadań w zakresie edukacji i inkluzywności w dostępie do nowoczesnych produktów finansowych dla różnych grup klientów.

BIK - instytucja z bogatą historią i renomą na rynku - dołącza do grona innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej. Wspólnie mamy szansę otworzyć branżę na zupełnie nowe modele biznesowe. BIK ma tutaj duży potencjał i myślę, że dzięki temu stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów na rynku finansowym, dostarczającym środowiska dla fintechów i startupów. Microsoft z kolei udostępni bezpieczne środowisko chmury Azure, które umożliwi realizację tego projektu - mówi Paweł Jakubik, dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze i członek zarządu Microsoft w Polsce.

Technologia pod rękę z kompetencjami

Współpraca BIK i Microsoft to także wzajemny rozwój kompetencji. Specjaliści Microsoft oraz wybrani partnerzy firmy zapewnią pomoc w odpowiednim przygotowaniu architektury technicznej niezbędnej do wdrożenia środowiska programistycznego na czas pilotażu projektu z wybranymi klientami BIK. Zapewnią również pełne wsparcie w adopcji rozwiązań chmurowych przez Biuro Informacji Kredytowej.

Obie strony zapowiedziały także aktywny udział w kreowaniu nowych produktów i usług BIK w ramach prowadzonych spotkań i warsztatów. Jednocześnie Microsoft zapewni wsparcie w technicznym szkoleniu zespołu BIK w ramach inicjatywy podnoszenia kompetencji cyfrowych Enterprise Skills Initiative. Microsoft umożliwi dostęp do Microsoft Technology Center - laboratorium kompetencji i wiedzy technologicznej Microsoft oraz partnerów firmy.

