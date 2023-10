BIK: Rośnie liczba nowych pożyczek

Firmy pożyczkowe udzieliły we wrześniu br. o niemal 253 proc. więcej nowych pożyczek wobec września 2022 r., a ich wartość zwiększyła się o 71 proc., do 1,325 mld zł - poinformowało w piątek Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Średnia wartość pożyczki gotówkowej to 2319 zł.

„We wrześniu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 265,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,325 mld zł. W porównaniu do września 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+252,9 proc.) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+71,0 proc.)” - podało Biuro w komunikacie.

Z danych BIK wynika, że we wrześniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 71,7 proc. stanowiły pożyczki celowe - czyli pożyczki na zakup towarów i usług, również zawierające część zakupów z odroczoną płatnością, które po upływie okresu bezodsetkowego przekształciły się w pożyczki spłacane w ratach miesięcznych. Pożyczki gotówkowe stanowiły 27,6 proc., a 0,7 proc. - karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 36,2 proc. to pożyczki celowe, 61 proc. - gotówkowe, zaś 3,8 proc. - karty i limity pożyczkowe.

Eksperci Biura zaznaczyli, że pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, natomiast pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu br. pożyczki celowej wyniosła 530 zł i była o 61,8 proc. niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2022 r. - podało Biuro. Natomiast średnia wartość pożyczki gotówkowej wyniosła 2319 zł i była o 1,5 proc. wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2022 r.

„We wrześniu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi 17,3 proc., a w wartościowym (+19,0 proc.)” - dodano.

Jak wynika z wyliczeń BIK, w okresie styczeń–wrzesień br. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 6,662 mln pożyczek – to wzrost o 111,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., na łączną kwotę 9,239 mld zł, co oznacza wzrost o 36 proc. W ujęciu liczbowym pożyczki celowe stanowiły 55,7 proc., pożyczki gotówkowe 42,8 proc., a limity pożyczkowe 1,5 proc. W ujęciu wartościowym pożyczki celowe stanowiły 25,3 proc., pożyczki gotówkowe 71 proc., zaś limity pożyczkowe 3,7 proc.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

PAP/kp