BIK – centrum wsparcia zarządzania danymi ESG

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) od 25 lat wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i klientów indywidualnych, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe

W czerwcu prezentujemy rozwiązania zgłoszone do tegorocznego konkursu HIT 2024 w ramach TechnoBiznes 2024. Organizowany przez redakcję Gazety Bankowej już od ponad 20 lat, składa się z dwóch części. Zadaniem pierwszej, czyli Lider 2023, jest wyłonienie instytucji czy firm, które w minionym roku dokonały najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech kategoriach: Gospodarka 4.0, bankowość́ oraz ubezpieczenia i inne usługi finansowe. Uczestniczą tu podmioty, które w 2023 roku wprowadziły unowocześnienie albo w całości, albo w takim stopniu, że stanowi ono istotny, zamknięty element większej koncepcji, która będzie uzupełniana. Celem konkursu Hit Roku 2024 jest wskazanie najlepszych rozwiązań́ technologicznych, które będą dostępne w tym roku. Mogą to być np. aplikacje, systemy wspierające zarządzanie, ułatwiające kontakt z klientami, urządzenia, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zwiększyć innowacyjność́ działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, wejść na nowe rynki lub po prostu poprawić konkurencyjność. Zgłoszenia do konkursu Hit Roku 2024 dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca. Tak jak w przypadku Lidera Roku 2023, Hit dotyczy ofert dla gospodarki, ubezpieczeń́ i bankowości.

Bazując na swoim doświadczeniu w zakresie zarządzania olbrzymimi zbiorami danych, na wysokich standardach bezpieczeństwa oraz cenionej roli integratora rozwiązań dla banków, BIK skutecznie wdraża Platformę ESG ustanawiającą standard rynkowy w zakresie raportowania Taksonomii.

Wyzwania na drodze do zrównoważonego działania

Kwestie środowiskowe, społeczne i powiązane z ładem korporacyjnym (ESG) odgrywają coraz większa role w decyzjach firm dotyczących kierunków ich własnego rozwoju, a zrównoważone praktyki korporacyjne są ściśle powiązane z wynikami finansowymi, co skupia uwagę inwestorów i banków na wynikach ESG ujawnianych przez przedsiębiorstwa. Sprawozdawczość niefinansowa, czyli ujawnianie informacji o wpływie działalności gospodarczej na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, zyskuje na znaczeniu w Europie i na świecie. W Polsce, gdzie obowiązek raportowania niefinansowego dotyczy ponad 800 podmiotów, istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i kompetencji w tej dziedzinie. Konieczność ujawniania danych niefinansowych zgodnie z obowiązującymi kryteriami objęła w Polsce jak dotąd niemal 200 podmiotów, ale już w następnych latach do raportowania będą zobowiązane kolejne spółki notowane na giełdzie oraz duże spółki prywatne spełniające co najmniej dwa z trzech zdefiniowanych kryteriów raportowych. W BIK, po analizie zagadnień związanych z ESG, zauważyliśmy, że sektor finansowy stanął przed całym szeregiem wyzwań. Część dużych firm już raportuje swoja zrównoważoną działalność, przygotowując raporty niefinansowe, jednak informacje te są rozproszone. Nie ma jednego, centralnego repozytorium, które oferowałoby dostęp do tych wszystkich danych w jednym miejscu, w jednym porównywalnym standardzie. Tym bardziej różne jest zaawansowanie firm. Wciąż jeszcze nie obowiązuje jeden wspólny standard raportowania, a regulacje są bardzo złożone. W spełnianiu tych wymogów pomaga Platforma ESG BIK, a BIK jako firma, która od lat zajmuje się danymi, dostrzega tu swoja role.

Platforma ESG BIK – nowy standard do gromadzenia i zarządzania danymi z obszaru ESG.

Jest to innowacyjne rozwiązanie –standard wymiany i raportowania, które znacząco ułatwi bankom realizacje obowiązków regulacyjnych i podniesienie wiarygodności informacji zbieranych z portfela finansowego. Wesprze instytucje obowiązane raportowaniem niefinansowym, zaś podmiotom sektora finansowego pomoże w monitorowaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju firm ubiegających się o finansowanie. To rozwiązanie do wymiany i raportowania danych może mieć decydujące znaczenie na polskim rynku finansowym. Koncepcja stworzenia Platformy – rozwiązania do gromadzenia, agregacji zarzadzania danymi dotyczącymi ESG zrodziła się w dialogu BIK z bankami, Związkiem Banków Polskich oraz w ramach partnerskiej współpracy z zespołem ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte. To wkład na rzecz zrównoważonej transformacji biznesu, która obecnie stanowi efektywne wsparcie dla sektora bankowego w ramach raportowania ESG.

Od momentu uruchomienia projektu we wrześniu 2023 r. w prace nad rozwojem Platformy ESG BIK zaangażowało się 17 organizacji rynku finansowego, a kolejne jego podmioty wyrażają swoje zainteresowanie. W listopadzie ubiegłego roku pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych w Platformie ESG BIK. To pierwszy etap rozwoju projektu, w którym uczestniczące banki już mogą korzystać z bazy danych zebranych z publicznie dostępnych raportów za rok 2022. Baza objęła ponad 165 podmiotów podlegających przeglądowi jakościowemu. Kolejne banki finalizują dostęp do bazy danych w ramach Platformy ESG BIK. Rozwiązanie w pierwszej kolejności wesprze banki w zakresie sprawozdawczości niefinansowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, w szczególności taksonomia. Umożliwi również zarzadzanie danymi na potrzeby raportowania Green Assets Ratio, dotyczącymi finansowania celowego oraz ujawnień ostrożnościowych ryzyk ESG. Dane z Platformy ESG BIK będą służyć bankom w procesach wnioskowania klientów o produkty kredytowe, uzupełniając informacje w obszarze oceny ryzyka w zależności od formy i celu finansowania. Ponadto będą stanowić bazę do weryfikacji podczas tworzenia produktów opartych o finansowanie przedsiębiorstw połączone z realizacją celów środowiskowych. Docelowo Platforma ESG ma służyć także firmom starającym się o finansowanie bankowe, np. firmy skoncentrowane na swojej bieżącej działalności biznesowej nie będą musiały wielokrotnie wypełniać danych ESG w różnych bankach, według różnych standardów itp.

Istnieje tez duży potencjał wykorzystania Platformy ESG BIK przez firmy potrzebujące danych uwiarygadniających swoich partnerów biznesowych w zakresie stosowania praktyk ESG, wspierających ich łańcuchy dostaw.

Zgromadzenie danych niefinansowych nie jest łatwe bez odpowiedniego ich ustrukturyzowania, m.in. przez skomplikowane regulacje i różnorodna ich interpretacje, co dla firm skupionych na swojej podstawowej działalności jest mocno absorbujące. Inicjatywa Platformy ESG BIK stawia czoła tym i innym wyzwaniom. Podjęty projekt zakłada zagregowanie danych w jednym miejscu, opisanie ich według wspólnego standardu i udostepnienie bankom, ale także innym firmom. Zapewnienie jednego wspólnego narzędzia sprawi, ze obieg informacji o zagadnieniach ESG stanie się łatwiejszy i spójny. Oszczędzi to wiele czasu firmom, które raz raportując te dane, na przykład wprowadzając je do systemu jednego banku, będą mogły ponownie użyć ich przy okazji kontaktu z innym bankiem. Banki, jako pierwsi beneficjenci Platformy ESG, wyraziły chęć korzystania z rozwiązania nie tylko w zakresie dostępu do bazy danych, lecz także w dalszych fazach rozwoju do narzędzi analitycznych w zakresie ESG. Nasz projekt cieszy się szerokim zainteresowaniem ze strony sektora bankowego, co dobrze rokuje na przyszłosc i potwierdza jego istotność w kontekście bezpiecznej wymiany danych ESG– mówi Rafał Bednarek, wiceprezes zarządu BIK SA.

W czerwcu prezentujemy rozwiązania zgłoszone do tegorocznego konkursu HIT 2024 w ramach TechnoBiznes 2024. Organizowany już od ponad 20 lat przez redakcję Gazety Bankowej, składa się z dwóch części.

Zadaniem pierwszej, czyli Lider 2023, jest wyłonienie instytucji czy firm, które w minionym roku dokonały najlepszego wdrożenia w obszarze nowych technologii w trzech kategoriach: Gospodarka 4.0, Bankowość́ oraz *Ubezpieczenia i inne usługi finansowe. Uczestniczą tu podmioty, które w 2023 roku wprowadziły unowocześnienie albo w całości, albo w takim stopniu, że stanowi ono istotny, zamknięty element większej koncepcji, która będzie uzupełniana.

Celem konkursu Hit Roku 2024 jest wskazanie najlepszych rozwiązań́ technologicznych, które będą dostępne w tym roku. Mogą to być np. aplikacje, systemy wspierające zarządzanie, ułatwiające kontakt z klientami, urządzenia, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zwiększyć innowacyjność́ działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, wejść na nowe rynki lub po prostu poprawić konkurencyjność. Zgłoszenia do konkursu Hit Roku 2024 dokonuje producent urządzenia, firma oferująca rozwiązania informatyczne lub usługodawca. Tak jak w przypadku Lidera Roku 2023, Hit dotyczy ofert dla gospodarki, ubezpieczeń́ i bankowości.

Artykuł ukazał się na łamach Gazety Bankowej 6/2024

Zgłoszenie do konkursu TechnoBiznes 2024 – Hit Roku 2024