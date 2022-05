Orlen Skylight Accelerator rozpoczyna współpracę z Microsoftem

PKN Orlen zawarł porozumienie rozpoczynające współpracę między Orlen Skylight Accelerator a Microsoft Founders Hub 101. Startupy uczestniczące w programie koncernu uzyskają bezpłatny dostęp do narzędzi i zasobów Microsoftu, a także wsparcie ekspertów tej firmy - poinformował w środę Orlen

Jak podał koncern, dzięki programowi akceleracyjnemu Orlen Skylight Accelerator uczestniczące w nim młode technologiczne firmy z Polski i zagranicy mają możliwość współpracy ze spółkami z Grupy Orlen i realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Partnerstwa z dostawcami technologii mają dodatkowo uatrakcyjniać ofertę programu.

Orlen Skylight Accelerator zbudował już silną markę nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych. Prowadzony przez nas program akceleracyjny dodatkowo uatrakcyjniają partnerstwa z technologicznymi liderami, takimi jak Microsoft. Dzięki temu jeszcze więcej startupów może poszerzać swoją wiedzę w zakresie najnowocześniejszych narzędzi IT wspierających rozwój biznesu. Pozyskanie globalnych partnerów ułatwia też przygotowanie rozwiązań w taki sposób, aby dokonywać szybszej komercjalizacji i skalowania oferowanych technologii – oceniła Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora wykonawczego obszaru strategii i innowacji oraz relacji inwestorskich PKN Orlen, cytowana w informacji prasowej koncernu.

W ramach ogłoszonego w środę porozumienia o współpracy Orlen Skylight Accelerator z Microsoft Founders Hub 101 startupy korzystające z akceleratora PKN Orlen uzyskają dostęp do pakietu korzyści oferowanych przez nowy program amerykańskiego giganta technologicznego. Obejmuje on m.in. pełne subskrypcje Microsoft Azure, Microsoft 365, PowerApps i GitHub, a także zewnętrznych usług w rodzaju Open.ai - przekazano. Uczestnicy Orlen Skylight Accelerator zyskają także dostęp do ponad 600 mentorów Microsoftu oraz kontakt z zespołem oferowania rozwiązań w wirtualnych sklepach i katalogach Co-Sell.

Współpraca z PKN Orlen w obszarze Skylight Accelerator to przykład sojuszu, w którym zależy nam na jak najbardziej efektywnym działaniu z organizacjami z Polski w kontekście realnych wyzwań największych sektorów gospodarki oraz innowacji tworzonej przez spółki z naszego kraju, regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz świata - przekazał Łukasz Foks z zespołu regionalnego Microsoft CEE.

Zwrócił uwagę, że PKN Orlen jest organizacją, która posiada własne programy akceleracyjne, korporacyjny fundusz Venture Capital, jak i szereg spółek własnych, które umożliwiają wdrożenie rozwiązań startupów.

Zgodnie z podanymi przez koncern informacjami o dotychczasowych rezultatach uruchomionego w lipcu 2021 r. programu Orlen Skylight Accelerator w ramach 4 z 11 rund akceleracyjnych zaplanowanych do 2023 r. przedstawiono dotąd 70 wyzwań technologicznych i biznesowych odpowiadających na aktualne potrzeby biznesowe PKN Orlen. W tym czasie wpłynęło 260 zgłoszeń, z czego 30 od podmiotów zagranicznych. Do pilotażowych wdrożeń wybrano 14 startupów, m.in. w obszarach: automatyzacji procesów na stacjach paliw, recyklingu, rozwiązań internetu rzeczy (IoT) w logistyce czy sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych. Budżet całego programu to 4,5 mln zł. Kolejna, piąta jego runda akceleracyjna planowana jest na początek czerwca.

Jak informowała wcześniej spółka, program Orlen Skylight Accelerator stanowi jedno z trzech „ogniw ekosystemu w innowacjach” Grupy Orlen - obok Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku i powołanego w marcu br. korporacyjnego funduszu Orlen Venture Capital.

PAP/KG