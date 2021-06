Biznes boi się szpiegostwa i szuka antidotum

Szpiegostwo przemysłowe jest coraz powszechniejsze, a łupem przestępców padają m.in. specyfikacje techniczne produktów, dane dotyczące prowadzonych badań czy testów, strategiczne plany rozwoju przedsiębiorstw i umowy handlowe. Jednak biznes nie jest bezbronny. Może korzystać z szeregu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo poufnych danych.

Specyfikacje techniczne produktów, dane dotyczące prowadzonych badań czy testów, strategiczne plany rozwoju przedsiębiorstw, umowy handlowe – wszystko to może być łakomym kąskiem dla szpiegów przemysłowych.

Metody ich działania częściowo pokrywają się ze „zwykłym” szpiegostwem. Celem jest dotarcie do poufnych informacji. Mówiąc wprost: chodzi o wykradzenie własności intelektualnej lub dyskretnych danych. Oczywiście wymaga to działań niejawnych i nielegalnych.

Globalizacja zwiększa stopień złożoności procesów, współzależności i powiązań. Im szybsze staje się tempo zmian rynkowych oraz im większą rolę w budowaniu pozycji biznesowej odgrywają technologie, tym większa pokusa, by sięgać po takie sposoby. Dotarcie do poufnych informacji oznacza zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Jakiego typu informacje są szczególnie interesujące z punktu widzenia szpiegów przemysłowych? W grę wchodzą tu dane typowo biznesowe, jak wyniki sprzedaży, informacje związane z kontraktami czy przetargami, naukowe, czyli dotyczące obszaru badań i rozwoju, oraz techniczne, związane z procesami produkcji, organizacją łańcuchów dostaw itp. W praktyce, wszystkie te obszary oczywiście się zazębiają, ale zawsze jest tu wspólny mianownik: informacje z zakresu kluczowego know-how, jakim dysponuje lub jaki rozwija konkurencja, to w biznesie ogromny kapitał.

Można powiedzieć, że w tradycyjnym modelu szpiegostwa korporacyjnego kluczową rolę odgrywały osobowe źródła informacji. Np. w 1993 roku Opel oskarżył o szpiegostwo przemysłowe Volkswagena. W 2003 roku Lockheed Martin zarzucił to samo Boeingowi. Te przykład łączy jedno: za każdym razem „wyciek” danych powodowali ludzie, pracownicy zmieniający pracodawcę.

Kontrolowanie, kto, kiedy i jak posiada dostęp do poufnych danych, to nadal kluczowa kwestia, ale w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają jednak narzędzia elektroniczne i teleinformatyczne, czyli inwigilacja cyfrowa – dodaje detektyw Jakub Zyna.

Kiedyś takie urządzenia nie były łatwo dostępne. Teraz każdy czytelnik tego artykułu może się przekonać, że wystarczy kilka kliknięć, by kupić np. urządzenie podsłuchowe do ukrycia w listwie zasilającej.

Świetnym narzędziem inwigilacji może być nawet zwykły telefon. Współczesne urządzenia mają bardzo duże możliwości rejestracji i transmisji danych. Wystarczy umieścić odpowiednio przygotowany telefon w pomieszczeniu, w którym prowadzone są narady lub inne ważne konsultacje. Istnieją też bardziej zaawansowane metody, przypominające trochę filmy szpiegowskie, ale jak najbardziej realne. W tym urządzenia nagrywające lub monitorujące ukryte w okularach, piórach i długopisach lub przenośnych pamięciach USB.

Profesjonalne mikrofony umożliwiają rejestrację rozmów z odległości nawet kilkudziesięciu metrów.

Biznes zawsze wiąże się z konkurowaniem, a niektórzy rynkowi rywale sięgają w tej grze po środki, które chociaż zostały stworzone do innych celów, to mogą być wykorzystane do pozyskiwania poufnych danych. Obsługa tego typu urządzeń często nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy, ani przygotowania i doświadczenia – podkreśla detektyw.