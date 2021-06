"Orlen w ruchu": Pierwszy punkt w Warszawie już otwarty

PKN Orlen otworzył w Warszawie pierwszy punkt nowego formatu sprzedaży detalicznej „Orlen w ruchu”. Do końca roku powstanie w Polsce ok. 40 placówek, a w ciągu najbliższych 4 lat - ok. 900. To element rozwoju oferty pozapaliwowej – powiedział prezes spółki Daniel Obajtek.

Pierwszy punkt „Orlen w ruchu” został uruchomiony w środę na ul. Grójeckiej 26 w Warszawie. Placówka prowadzi sprzedaż detaliczną z asortymentem sklepowo-gastronomicznym.

Jak wyjaśnił prezes PKN Orlen, wprowadzenie nowego formatu sprzedaży detalicznej i rozszerzenie oferty pozapaliwowej związane jest z wcześniejszym przejęciem przez koncern spółki Ruch.

„W związku z tym zaczęliśmy proces inwestycyjny, który ma zmienić tę firmę, nadać dynamikę rozwoju tej firmy. Zaczęliśmy inwestować, jako Orlen, w nowe formaty sprzedaży detalicznej” – powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej w pierwszym punkcie „Orlen w ruchu”. Zapowiedział, iż jeszcze w tym roku powstanie ok. 40 placówek tego formatu w całej Polsce.

„W ciągu czterech lat, czterech i pół, powstanie ok. 900 takich punktów sprzedaży pozapaliwowej, czyli bardzo mocny rozwój, dynamiczny, właśnie segmentu detalu” – oświadczył prezes PKN Orlen. Dodał, iż koncern przewiduje z rozwoju tego segmentu zysk operacyjny rocznie na poziomie ponad 5 mld zł – obecnie jest to ok. 3 mld zł.

Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej, zapowiedziała, że punkty „Orlen w ruchu” powstaną w najbliższym czasie w Bydgoszczy i we Wrocławiu, a kolejne w Lublinie, Katowicach, Zabrzu i Bytomiu, a także na trasie metra w Warszawie.

„Z uwagą śledzimy wszystkie trendy konsumenckie i ten format powstał właśnie na bazie tych trendów” – podkreśliła Klarecka.

PAP/kp