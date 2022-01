PKN ORLEN: 2000 automatów paczkowych do końca 2022 r.

PKN ORLEN planuje uruchomić 2 000 automatów do odbioru paczek pod marką „Orlen Paczka” do końca 2022 roku, poinformował dyrektor wykonawczy PKN ORLEN ds. sprzedaży detalicznej Łukasz Porażyński. Na koniec 2021 r. w sieci ORLEN działało ok. 450 automatów paczkowych.

PKN Orlen oferuje klientom w ramach usługi ‘Orlen Paczka’ dostęp do ponad 6,5 tys. punktów nadań i odbiorów przesyłek, w skład których wchodzą stacje paliw Orlen, kioski Ruch, punkty partnerskie oraz automaty paczkowe. W 2021 roku PKN Orlen zainstalował ok. 450 takich automatów paczkowych, a 2 000 będzie działać do końca 2022 roku - powiedział Łukasz Porażyński w rozmowie z ISBnews.

Wcześniej koncern zapowiadał, że do końca 2021 r. chce mieć mieć 5 tys. punktów odbioru paczek, w tym 500 automatów do odbioru paczek.

Chcemy wykorzystać potencjał Ruchu, który PKN Orlen z sukcesem przejął pod koniec 2020 roku. Ruch nie tylko posiada doskonale lokalizacje, ale jest partnerem logistycznym tej usługi. Spółka zrealizowała szereg inwestycji w infrastrukturę, dzięki czemu już w 90 roc. punktów czas dostawy przesyłek ‘Orlen Paczka’ skrócił się do 1-2 dni od nadania ich przez e-sklep. Już teraz dzięki usłudze ‘Orlen Paczka’ sprzedawcy docierają ze swoją ofertą do prawie 10 mln użytkowników, którzy mają punkt odbioru w odległości do 10 minut pieszo - dodał Łukasz Porażyński.

ISBnews/RO