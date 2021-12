Orlen zapowiada zniżkę cen benzyny 95 do ok. 5,80 zł za litr

Cena benzyny bezołowiowej 95 powinna spaść do około 5,80 zł za litr, gdy w życie wejdą nowe przepisy obniżające m.in. akcyzę na paliwa - powiedział w piątek na antenie RMF FM prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Ceny paliwa spadną dzięki ustawie obniżającej akcyzę na paliwa i prąd, którą uchwalił w czwartek Sejm. Ustawa ta jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu, w ramach której przewidziane są również m.in. zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe. Obniżka stawek akcyzy na paliwo ma wejść w życie 20 grudnia tego roku.

95-tka będzie kosztowała około 5,80 zł za litr. Trudno określić to co do grosza, bo są pewne wahania cenowe. Zgodnie z zapowiedzią rządu i zmniejszeniem danin do państwa my to przełożymy poprzez rynek hurtowy, bo oczywiście to jest zaszyte w rynku hurtowym i oczywiście przełożymy to również na rynek detaliczny, ponieważ posiadamy stacje w całej Polsce. Sądzę że inne stacje konkurencyjne dostosują się. To są tak zwane mikrorynki, dostosują się do poziomu cen w naszym detalu - powiedział Daniel Obajtek.