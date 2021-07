Sasin: Konkretne ustawy dot. Polskiego Ładu - "za chwilę na stole"

Konkretne ustawy dotyczące Polskiego Ładu będą „za chwilę na stole” - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Prace nad projektami ustaw trwają w resortach; w ciągu kilku tygodni rząd będzie je prezentował - dodał.

Sasin pytany był w TVP1 o to, kiedy będą konkretne ustawy dotyczące Polskiego Ładu. „Absolutnie w najbliższym czasie. Z tego co wiem, jeszcze w sierpniu jest planowane posiedzenie Sejmu. W ciągu tych kilku tygodni rząd będzie prezentował projekty ustaw, które są niezbędne, aby te zapowiedzi spełnić” - powiedział.

Dopytywany, które to będą projekty, szef MAP odparł, że „praca nad nimi trwa w tej chwili w resortach”. „Nie chciałbym w tej chwili kategoryzować, które akurat, bo to nie jest wyścig. Chodzi o to, żeby przygotować dobre rozwiązania, chociażby te rozwiązania podatkowe - one muszą wejść w życie od nowego roku, bo taka jest zasada przy rozwiązaniach podatkowych” - mówił. Dodał, że ‘niektóre inne z tych rozwiązań mogą wejść znacznie szybciej”.

Wicepremier zapewnił, że obecnie w resortach trwa „intensywna praca” nad tymi ustawami.

„Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że my dotrzymujemy słowa. Potrafimy się przyznać do porażek, (…) ale dążymy do tego, żeby wszystkie nasze obietnice wypełnić. Tak będzie również w tym przypadku. Konkretne ustawy będą za chwilę na stole” - powiedział Sasin.

Premier Mateusz Morawiecki na początku czerwca przedstawiając harmonogram najważniejszych ustaw wynikających z Polskiego Ładu zapowiedział, że „w 100 dni od dzisiaj przedstawimy konkrety dotyczące 10 kluczowych punktów zmian w ramach Polskiego Ładu”. „Polski Ład jest wielką dźwignią polskiego rozwoju, a my poprzez te 10 punktów na 100 dni od dzisiaj, czyli do połowy września najpóźniej pokazujemy konkret i potwierdzamy naszą wiarygodność, pokazujemy sprawiedliwy porządek, ale też porządek dynamicznego gospodarczego rozwoju. Rozwoju gospodarczego i społecznego, bo gospodarka i społeczeństwo to jedno” - mówił Morawiecki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

