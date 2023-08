Sasin: celem PO jest zohydzenie państwowych podmiotów

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin był dzisiaj gościem w programie Kwadrans Polityczny w TVP1

Nasz rząd odniósł wielki sukces w przypadku chociażby PKP Energetyki. To strategiczna firma, odpowiadająca za bezpieczeństwo na polskiej kolei, która została sprzedana przez naszych poprzedników. Każdego roku przynosiła kilka mln zł zysku. Musieliśmy ją odzyskać. Mit o fatalnym zarządzaniu w spółkach Skarbu Państwa musimy obalić. Rzeczywiście to fatalne zarządzanie było, ale za Platformy Obywatelskiej, widać to po wynikach tych spółek, jakie straty generowały - widać to po Orlenie, dziś te spółki są zarządzane bardzo dobrze - powiedział Sasin.

Przypomniał, że „firmy państwowe, niezależnie od tego, kto nimi zarządza, są narzędziem dla polskiego państwa, aby reagować i chronić obywateli w trudnych momentach. Nie byłoby w polskich domach węgla, gdyby spółki energetyczne Grupa PGE i Węglokoks nie kupiły go za granicą, nie przywiozły do Polski, nie przesiały, nie dostarczyły do samorządów, gdzie można było ten surowiec kupić i dzięki temu ogrzać swoje mieszkania.”

Mamy plany, częściowo już realizowane, wielkich inwestycji zarówno w OZE, chociażby offshore, wielkie elektrownie wiatrowe na Bałtyku, ale również w energetykę atomową, która da Polakom dostęp do taniej i czystej energii w przyszłości. Jednak zanim to się stanie musimy ochronić energetykę węglową i spowodować, że ona jeszcze przez 20-30 lat będzie funkcjonować bez zakłóceń. NABE to gwarantuje - mówił Sasin.

Szef MAP odniósł się również do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Nie pójdziemy tą drogą, którą idą nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej, czyli budowania listy wyborczej na zasadzie: im większy skandalista tym lepiej sprawdzi się na naszych listach. My dobieramy kandydatów tak, by godnie reprezentowali Polaków. Celem kampanii, która jest prowadzona przez Platformę Obywatelską, jest zohydzenie państwowych podmiotów. Prawdziwym celem PO jest prywatyzacja, która zawsze będzie na rzecz podmiotów zagranicznych. Środowisko Platformy Obywatelskiej opanowało szaleństwo. Szaleństwo, które polega na tym, by wyprzedać wszystko co się da.

MAP/KG