Sasin: będziemy wspierać odnowę zabytków. Dbamy o tożsamość

Będziemy wspierać dalej zabytki. Chodzi o to, żeby to nie było doraźne, tylko cały system wsparcia odnowy zabytków – powiedział w piątek w Supraślu (Podlaskie) szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Minister uczestniczył w konferencji prasowej w Supraślu przed budynkiem kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, gdzie mówił o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Poinformował, że województwo podlaskie w dwóch edycjach otrzymało na ten cel 230 mln zł.

Będziemy dalej wspierać zabytki. W programie Prawa i Sprawiedliwości mamy zapisane powołanie Narodowej Agencji Rewitalizacji. Chodzi o to, żeby stworzyć cały system wsparcia, żeby to nie było doraźne, tylko cały system wsparcia odnowy zabytków – powiedział Sasin.

Minister poinformował, że parafia w Supraślu otrzymała na remont kościoła 1,3 mln zł.

Kościół jest kolejnym zabytkiem w Supraślu, który otrzymał wsparcie bo wymaga niezbędnych prac restauracyjnych – mówił szef MAP. Proboszcz parafii ks. Wiesław Kulesza powiedział PAP, że pieniędzy na pewno nie wystarczy, by wyremontować cały obiekt, bo kościół jest do generalnego remontu.

To bardzo duży zastrzyk, bez tych pieniędzy to ja bym nawet nie ruszył – dodał proboszcz.

Minister Sasin zapewnił, że są to pierwsze, ale nie ostatnie pieniądze dla parafii.

Supraśl jest szczególnym miejscem, gdzie udało się odbudować zniszczony podczas wojny monastyr. Supraśl jest ważnym miejscem na mapie, nie tylko kulturowym, religijnym, ale także miejscem wielu zabytków_ – zaznaczył Jacek Sasin.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do gmin, powiatów oraz województw. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Cieszę się, że udało stworzyć się specjalny fundusz dedykowany, który ma służyć odnowie, zachowania substancji zabytkowej, tego co jest częścią naszej tożsamości, częścią naszej historii, częścią nas jako narodu, który wytworzył wspaniałą kulturę – podkreślił minister.

Mówił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zachowywać polskie dziedzictwo.

Jesteśmy partią, która dba o to dziedzictwo, zabiega o to, żeby Polacy zachowali swoją tożsamość - dodał Jacek Sasin.

