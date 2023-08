Sasin o gwarancjach finansowych dla NABE

Chcemy jeszcze w tej kadencji przegłosować gwarancje finansowe dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) - powiedział w środę minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Programie 3 Polskiego Radia. Mam nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze przed wyborami - dodał.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o gwarancjach finansowych dla zobowiązań Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Suma gwarancji ma sięgnąć 70 mld zł. Ustawą teraz zajmie się Senat.

Sasin wskazał, że „głównym, zasadniczym działaniem budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego jest właśnie powołanie NABE”. „Jesteśmy na absolutnie ostatnim już odcinku i czekamy na decyzję Senatu w tej sprawie. To bardzo ważne, żeby Senat nie blokował tych działań, które są niezwykle ważne dla polskiego bezpieczeństwa” - powiedział w środę minister aktywów państwowych.

Jak dodał, w tej kadencji zostało jeszcze jedno posiedzenie Sejmu. Zaplanowane jest ono na 30 sierpnia br.

„Na najbliższym posiedzeniu Sejmu mamy do głosowania poprawki Senatu do bardzo ważnych ustaw, mam nadzieję, że również do ustawy o gwarancjach dla NABE, która jest w tej chwili w Senacie” -powiedział szef MAP. Jak mówił, „przyjęcie tej ustawy jeszcze przed wyborami umożliwiłoby jesienią dokończenie procesu niezwykle trudnego, żmudnego i bardzo ważnego dla Polski, dla polskiego sektora energetycznego, czyli powołanie NABE”. „Mam dzieję, że Senat tutaj nie będzie nam kija w szprychy wpychał” - dodał.